പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിന് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഭീഷണി; ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ പ്രമുഖർക്ക് സ്ഥാനം തെറിക്കുംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: യു.എസ് മിഡ്ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചതോടെ, പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ കടുപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്താണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്നത്. കൂടാതെ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി റോബർട്ട് എഫ്. കെന്നഡി ജൂനിയർ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ലിൻഡ മക്മഹോൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും മുൻപ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ശക്തമാകും.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ (ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്) ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ കോൺഗ്രസിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നതോടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പിലും മറ്റ് പ്രമുഖ മന്ത്രാലയങ്ങളിലും നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും ഭരണഘടനാ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൻ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങും.
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൗസ് രണ്ടുതവണ അദ്ദേഹത്തെ ഇംപീച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിലും 2021 ജനുവരി 6-ലെ ക്യാപിറ്റോൾ അക്രമ സംഭവങ്ങളിലുമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഇരുസഭകളിലും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സെനറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്ത് ഇതിനകം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആറിലധികം ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ദേശദ്രോഹം, കൈക്കൂലി, മറ്റ് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ ചുമത്തി ഏത് കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിനും ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇതുവരെ അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിൽ എട്ട് ഫെഡറൽ ജഡ്ജിമാരെ ഇംപീച്ച്മെന്റിലൂടെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രസിഡന്റോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ വിചാരണയിൽ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തി പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബിൽ ക്ലിന്റൺ, ആൻഡ്രൂ ജോൺസൺ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്നീ പ്രസിഡന്റുമാർ ഹൗസിൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സെനറ്റ് വിചാരണയിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
എങ്കിലും ഇത്തവണ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പമാകുമെന്ന് ഹൗസ് സ്പീക്കർ മൈക്ക് ജോൺസൺ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടുമൊരു ഇംപീച്ച്മെന്റ് പോരാട്ടം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. "ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വീണ്ടും ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ" എന്ന് ട്രംപ് മുൻപ് പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു.
പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ
കെന്റക്കിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി തോമസ് മാസി സെപ്റ്റംബർ 15-നാണ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെതിരെ എട്ട് ഘടകങ്ങളുള്ള ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം തയ്യാറാക്കിയത്. കോൺഗ്രസിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരം മറികടന്ന് വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നികോളാസ് മദുറോയെ തടവിലാക്കി, കരീബിയൻ കടലിൽ നിയമനടപടികൾ പാലിക്കാതെ ലഹരിമരുന്ന് സംഘങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നിവയാണ് ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ.
"സെക്രട്ടറി ഹെഗ്സെത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ലംഘനങ്ങൾ ഇറാനിലെ നിയമവിരുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല," മാസി ആരോപിച്ചു. തന്റെ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ യുദ്ധാധികാരങ്ങളെ അദ്ദേഹം അവഗണിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും മാസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം ഹെഗ്സെത്തിനെ ട്രംപ് ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹെഗ്സെത്ത് ഒരു മികച്ച യോദ്ധാവാണെന്നും സൈന്യത്തിൽ മികച്ച സേവനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അമേരിക്കയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ളതാണെന്നും പെന്റഗൺ വക്താവ് കിംഗ്സ്ലി വിൽസൺ പ്രതികരിച്ചു.
ട്രംപിനെതിരെ നീങ്ങാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ
ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രമുഖ ഡെമോക്രാറ്റായ ജാമി റാസ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ട്രംപിനെതിരായ നിയമനടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കാത്ത തുക വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതും വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഈസ്റ്റ് വിങ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയതും ഇറാനെതിരായ യുദ്ധവുമെല്ലാം ഇംപീച്ച്മെന്റിന് അർഹമായ കുറ്റങ്ങളാണെന്ന് റാസ്കിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഭരണകൂടമാണ് ട്രംപിന്റേതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മറ്റ് പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ
ജനുവരി 6 സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടതും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വൈരങ്ങൾ തീർക്കാൻ നിയമസംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചതും. കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഇറാൻ, യെമൻ, ലെബനൻ, സിറിയ, ഗസ്സ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൈനിക നടപടികൾ നടത്തിയതും മറ്റ് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ സൈനിക ഭീഷണി മുഴക്കിയതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഔദ്യോഗിക പദവി ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയതും വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളാണ്.
റോബർട്ട് എഫ്. കെന്നഡി ജൂനിയറും ലിൻഡ മക്മഹോനും
ട്രംപിന്റെ കാബിനറ്റിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും കടുത്ത ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഭീഷണിയിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും 140-ഓളം പ്രോഗ്രാമുകൾ മറ്റ് വകുപ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനും ശ്രമിച്ചതിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ലിൻഡ മക്മഹോനെതിരെ ഒറിഗണിൽ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധി സുസാൻ ബോണമിസി ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വകുപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് മക്മഹോൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനനിലവാരം ഉയർത്താനും ഫെഡറൽ ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനുമാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മക്മഹോൻ വ്യക്തമാക്കി.
ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ഗവേഷണ ഫണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതിനും, ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനും, വ്യാജ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമാണ് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി റോബർട്ട് എഫ്. കെന്നഡി ജൂനിയറിനെതിരെ മിഷിഗണിൽ നിന്നുള്ള ഹാലി സ്റ്റീവൻസ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം നൽകിയത്. കെന്നഡി ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കിയെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചപ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനാണ് കെന്നഡി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സഭകളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കുന്നതോടെ, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിദേശനയങ്ങളും ആഭ്യന്തര തീരുമാനങ്ങളും ശക്തമായ വിചാരണകൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.