ഗസ്സയിൽ വൻ വ്യോമാക്രമണം: കരയുദ്ധം ഇന്ന് തുടങ്ങുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനം തകർത്തു

ഗസ്സ: ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് വൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കൂട്ടക്കുരുതി തുടങ്ങിയ ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന​തെന്ന് അൽജസീറ ടി.വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതിനിടെ, കരയുദ്ധം ഇന്ന് തുടങ്ങുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈനിക വക്താവ് ഡാനിയൽ ഹഗാരി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബോംബാക്രമണം ശക്തമായതായാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. മുൻ ദിവസങ്ങളേക്കാൾ വളരെ കൂടിയ അളവിലാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നത്. കനത്ത ബോംബാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഗസ്സയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനവും ഇന്റർനെറ്റും പ്രവർത്തന രഹിതമായതായി ഫലസ്തീൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിയായ ജവ്വാൽ അറിയിച്ചു.

🚨🔴 PRCS: We have completely lost contact with the operations room in #Gaza Strip and all our teams operating there due to the Israeli authorities cutting off all landline, cellular and internet communications. We are deeply concerned about the ability of our teams to continue…