ഫിലിപ്പീന്സിൽ ഉഷ്ണക്കാറ്റ്; ഒരാൾ മരിച്ചുtext_fields
മനില: ഫിലിപ്പീന്സിലുണ്ടായ ഫെങ്ഷെന് ഉഷ്ണക്കാറ്റിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച മനില ഉൾക്കടലിൽനിന്ന് 65 മുതൽ 90 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് കാറ്റ് വീശിയത് . ഇതോടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ, വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്ന് 22,000 പേരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച കാപ്പിസ് പ്രവിശ്യയിലെ റോക്സാസ് പട്ടണത്തിൽ വേലിയേറ്റത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം മാത്രം ഫിലിപ്പീന്സിൽ ഉണ്ടായ പതിനെട്ടാമത്തെ ഉഷ്ണക്കാറ്റാണിത്.
ഫിലിപ്പീന്സിൽ റാമിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് വടക്കന് മേഖലയായ ലുസോണിൽനിന്ന് ദക്ഷിണസമുദ്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register