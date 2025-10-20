Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    20 Oct 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 6:45 AM IST

    ഫിലിപ്പീന്‍സിൽ ഉഷ്ണക്കാറ്റ്; ഒരാൾ മരിച്ചു

    Heatwave
    മ​നി​ല: ഫി​ലി​പ്പീ​ന്‍സി​ലു​ണ്ടാ​യ ഫെ​ങ്ഷെ​ന്‍ ഉ​ഷ്ണ​ക്കാ​റ്റി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​നി​ല ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 65 മു​ത​ൽ 90 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​റ്റ് വീ​ശി​യ​ത് . ഇ​തോ​ടെ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ, വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ‍്യ​ത​യു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 22,000 പേ​രെ മാ​റ്റി പാ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച കാ​പ്പി​സ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ റോ​ക്‌​സാ​സ് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ വേ​ലി​യേ​റ്റ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം ഫി​ലി​പ്പീ​ന്‍സി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ പ​തി​നെ​ട്ടാ​മ​ത്തെ ഉ​ഷ്ണ​ക്കാ​റ്റാ​ണി​ത്.

    ഫി​ലി​പ്പീ​ന്‍സി​ൽ റാ​മി​ൽ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ഉ​ഷ്ണ​ക്കാ​റ്റ് വ​ട​ക്ക​ന്‍ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ലു​സോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

