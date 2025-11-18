Begin typing your search above and press return to search.
    മംദാനി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ വെറുക്കുന്നയാളാണെന്ന് ട്രംപിന്റെ മകൻ

    സൊഹ്റാൻ മംദാനി, എറിക് ട്രംപ്

    വാഷിങ്ടൺ: ന്യൂയോർക്ക് മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ വെറുക്കുന്നയാളാണെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മകൻ എറിക് ട്രംപ്. ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളെ ഇടത് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് പുനഃക്രമീകരിക്കാനാണ് മംദാനിയുടെ ശ്രമമെന്നും എറിക് ട്രംപ് വിമർശിച്ചു.

    സോഷ്യലിസത്തിൽ അധിഷ്ടിതമായ മംദാനിയുടെ നയം മൂലം വൻകി കോർപ്പറേഷനുകളാണ് ദുരിതത്തിലാവാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ലോകത്തിലെ മഹത്തായ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ന്യൂയോർക്ക്. ഇനി പദവി ന്യൂയോർക്കിന് നഷ്ടമാകും. രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് നഷ്ടപ്പെടുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിനെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് നഗരമായി മംദാനി പ്രഖ്യപിച്ചു. നെതന്യാഹുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ജൂത, ഇന്ത്യൻ ജനവിഭാഗങ്ങളെ താൻ വെറുക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞുവെന്നും എറിക് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.

    അതേസമയം, ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി മേ​യ​റാ​​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സൊ​ഹ്റാ​ൻ മം​ദാ​നി​യെ കാ​ണു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചും താ​ൻ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​യോ​ർ​ക് സി​റ്റി​യെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പൂ​ട്ടി​ക്ക​ള​യു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും മം​ദാ​നി​ക്കെ​തി​രെ നി​ര​ന്ത​രം ശ​ബ്ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ത​മ്മി​ൽ കാ​ണു​മെ​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളി​ലെ പു​തി​യ താ​രോ​ദ​യ​മാ​യ മം​ദാ​നി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ​ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ജ​ന​പ്രി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന മം​ദാ​നി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് ജ​ന​പ്രി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മേ​യ​ർ പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ട്രം​പ് പി​ന്തു​ണ​ച്ച മു​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ൻ​ഡ്രൂ കു​വോ​മോ​യെ ഒ​മ്പ​തു ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട് അ​ധി​കം നേ​ടി​യാ​ണ് മം​ദാ​നി വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ എ​ങ്ങ​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ന്യൂ​യോ​ർ​കി​ൽ താ​ൻ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മം​ദാ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ്ര​സം​ഗം. അ​തേ​സ​മ​യം, ട്രം​പി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ കു​റി​ച്ച് മം​ദാ​നി​യോ അ​ദ്ദേ​ഹ​​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താ​ക്ക​ളോ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വെ​നി​സ്വേ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​കൊ​ളാ​സ് മ​ദൂ​റോ​യു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    News Summary - 'He Hates Indian Population': Trump's Son Levels Major Claim Against Zohran Mamdani
