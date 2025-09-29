Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    29 Sept 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 8:10 AM IST

    ഗസ്സയിലെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ലെങ്കിൽ ബന്ദികളു​ടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവും; വീണ്ടും ഇസ്രായേലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഹമാസ്

    Hamas
    ഗസ്സ: ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് ബന്ദികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഹമാസ്. സംഘടനയുടെ ഖ്വാസിം ​ബ്രിഗേഡാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഒമ്രി മിരാൻ, മതൻ ആംഗ്രെസ്റ്റ് എന്ന ബന്ദികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പോരാളികളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഹമാസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    രണ്ട് ബന്ദികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അധിനിവേശ സേനയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത്. ഗസ്സയിലെ സൗത്ത് റോഡ് 8 ൽ നിന്ന് സേന ഉടൻ തന്നെ പിൻവാങ്ങണമെന്നും ഹമാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.ഇസ്രായേലിന്റെ 48 ബന്ദികൾ ഇപ്പോഴും ഗസ്സയിലാണ്. ഇതിൽ 20 പേരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഗസ്സയിലെ ആക്രമണം നിർത്താൻ ഇതുവരെ ഇസ്രായേൽ തയാറായിട്ടില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പുമായി ഹമാസ് രംഗത്തെത്തുന്നത്.

    അതേസമയം, ഖത്തർ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും വെടിനിർത്തൽ കരാർ സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങളൊന്നും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹമാസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത്തരം നിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമെന്നും ഹമാസ് അറിയിച്ചു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ 57 മ​ര​ണം

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഭ​ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​തെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ കു​രു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. നു​സൈ​റാ​ത്ത് അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 22 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ദ്യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ടി​നു​മേ​ൽ ബോം​ബ് വ​ർ​ഷി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​പേ​രെ​യും മ​റ്റൊ​രു സ​മാ​ന ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 13 പേ​രു​മാ​ണ് കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട് ആ​ക്ര​മി​ച്ച് അ​ഞ്ചു​പേ​രെ​യും ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 40ലേ​റെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ, മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 66,000 പി​ന്നി​ട്ടു. അ​തി​നി​ടെ, ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം കി​ട്ടാ​തെ ര​ണ്ട​ര​മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞ് മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യ അ​ൽ​ശി​ഫ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ടാ​ങ്കു​ക​ളും ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 159 രോ​ഗി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    News Summary - Hamas tells Israel to cease Gaza City attacks as captives’ lives in danger
