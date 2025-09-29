Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightട്രംപിന്റെ വെടിനിർത്തൽ...
    World
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 6:56 AM IST

    ട്രംപിന്റെ വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഹമാസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ടോ​ണി ​ബ്ലെ​യ​ർ ഗ​സ്സ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ജ​ന​റ​ലാ​കും
    Hamas,Trump ceasefire plan,Gaza conflict,Middle East peace,Israel-Palestine news,ഹമാസ്, ഡോണൾഡ് ട്രംപ്,മിഡിലീസ്റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    കൈ​റോ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​ട​നെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റി​യി​പ്പൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ്.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി ത​ട​വു​കാ​രെ വി​ട്ട​യ​ക്കു​ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക​രി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം എ​ല്ലാ ഇ​സ്രാ​യേ​ലീ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും വി​ട്ട​യ​ക്കാ​ൻ ഹ​മാ​സ് സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​രെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഹ​മാ​സ് ഭ​ര​ണം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ർ. പ്ര​ദേ​ശം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യാ​ണ് ഹ​മാ​സി​നെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഹ​മാ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പേ​രു​വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ട്രം​പി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പ് ഇ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ട്രം​പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 21 ഇ​ന വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ഗ​സ്സ​യി​ൽ മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ​ബ്ലെ​യ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ജ​ന​റ​ൽ പ​ദ​വി വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    കൂ​ട്ട​ന​ശീ​ക​ര​ണാ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് യു.​എ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സ​ഖ്യ​സേ​ന 2003ൽ ​ഇ​​റാ​ഖ് അ​ധി​നി​വേ​ശം ന​ട​ത്തി​യ കാ​ല​ത്ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ടോ​ണി ​​​ബ്ലെ​യ​റാ​ണ്. ഇ​റാ​ഖി​നും സ​ദ്ദാം ഹു​സൈ​നു​മെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണം നു​ണ​യാ​ണെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് തെ​ളി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ​ബ്ലെ​യ​ർ യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് ചി​ല അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഹ​മാ​സി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കി പ​ക​ര​മെ​ത്തു​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​തേ ​ബ്ലെ​യ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ട്രം​പ് മു​​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ​ബ്ലെ​യ​ർ ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ബ​ന്ദി​ക​ളെ ഒ​റ്റ​നാ​ളി​ൽ ഹ​മാ​സ് മോ​ചി​പ്പി​ക്കും. അ​തി​നു പ​ക​രം സ​ഹാ​യം ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ക​യും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി ത​ട​വു​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് ബ​ന്ദി​ക​ളു​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധം ന​ഷ്ട​മാ​യ​താ​യി ഹ​മാ​സ് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ 57 മ​ര​ണം

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഭ​ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​തെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ കു​രു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. നു​സൈ​റാ​ത്ത് അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 22 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ദ്യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ടി​നു​മേ​ൽ ബോം​ബ് വ​ർ​ഷി​ച്ച് കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​പേ​രെ​യും മ​റ്റൊ​രു സ​മാ​ന ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 13 പേ​രു​മാ​ണ് കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ വീ​ട് ആ​ക്ര​മി​ച്ച് അ​ഞ്ചു​പേ​രെ​യും ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 40ലേ​റെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ, മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 66,000 പി​ന്നി​ട്ടു. അ​തി​നി​ടെ, ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം കി​ട്ടാ​തെ ര​ണ്ട​ര​മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞ് മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യ അ​ൽ​ശി​ഫ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ടാ​ങ്കു​ക​ളും ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 159 രോ​ഗി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gazzahamasDonald Trump
    News Summary - Hamas says it has not received Trump's ceasefire plan
    Similar News
    Next Story
    X