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    യമൻ സംഘർഷത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ഹമാസ്; നിർണായക നീക്കവുമായി ഖലീലുൽ ഹയ്യ

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    യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി
    യമൻ സംഘർഷത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ഹമാസ്; നിർണായക നീക്കവുമായി ഖലീലുൽ ഹയ്യ
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    ഗസ്സ സിറ്റി: യമനിലെ സംഘർഷത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ഹമാസ് തലവൻ ഖലീലുൽ ഹയ്യ വ്യക്തമാക്കി. ഈ നിർദേശം ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഹമാസ് തലവനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഖത്തർ ആസ്ഥാനമായുള്ള അൽ അറബി ടിവിക്ക് നൽകിയ ആദ്യ ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഖലീലുൽ ഹയ്യ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

    യമനിലെ തർക്കങ്ങൾക്കും യുദ്ധത്തിനും അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിനായി ഹമാസ് ഇതിനോടകം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക നിർദേശം സമർപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2014ൽ യമൻ തലസ്ഥാനമായ സൻആയുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്ത ഹൂതികൾ, യമനിലെ സഖ്യസേനക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തിവരികയാണ്. 2022ലെ വെടിനിർത്തലിനെ തുടർന്ന് ഏറെക്കാലമായി മരവിച്ചിരുന്ന ഈ യുദ്ധം, ചെങ്കടലിൽ സൗദി കപ്പലുകൾക്ക് മേൽ ഹൂതികൾ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വീണ്ടും ശക്തമാവുകയായിരുന്നു.

    എന്നാൽ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഹമാസ് നേതാക്കൾ യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നാലിലധികം തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും ഖലീലുൽ ഹയ്യ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം, ഗസ്സ മുനമ്പ്, ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു ഈ ചർച്ചകളിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് ഉണ്ടായതെന്നും, പരസ്യമായും രഹസ്യമായും തങ്ങളുടെ വാദങ്ങളെ അവർ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വെറും വാക്കുകൾക്കപ്പുറം യഥാർത്ഥവും പ്രായോഗികവുമായ നടപടികളാണ് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഫലസ്തീനികൾക്ക് ദുരിതാശ്വാസമെത്തിക്കാനുള്ള അറബ്, മുസ്‍ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ ബോധപൂർവ്വം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

    ഫലസ്തീൻ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും ഹയ്യ സംസാരിച്ചു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തിനായി ഫലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹമൂദ് അബ്ബാസുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഹമാസ് തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗസ്സ, അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്, കിഴക്കൻ ജറൂസലേം എന്നിവയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഐക്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    എന്നാൽ മേഖലയിലെ മറ്റ് യുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം പിറകിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും സ്വന്തം രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാതെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം കൈവരിക്കാനാകില്ലെന്നും, ഫലസ്തീനികളെ അവരുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബലമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഏത് നീക്കത്തെയും ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

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    News Summary - Hamas says it offered mediation in Yemen, awaits response from warring sides
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