Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightമറുതന്ത്രവുമായി ഹമാസ്
    World
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:48 AM IST

    മറുതന്ത്രവുമായി ഹമാസ്

    text_fields
    bookmark_border
    • തു​ട​ർ​ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​തു​റ​ക്കും
    • കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​ല്ല; ബ​ന്ദി​മോ​ച​നം സാധ്യമാക്കും
    • ത​ൽ​ക്കാ​ലം ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യ​വും തേ​ടാ​നും ക​ഴി​യും
    മറുതന്ത്രവുമായി ഹമാസ്
    cancel

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ വം​ശ​ഹ​ത്യോ​ന്മു​ഖ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച 20 ഇ​ന ക​രാ​ർ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മാ​ത്രം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്​ തു​ട​ർ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി തു​റ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന നീ​ക്ക​വു​മാ​യി​ ഹ​മാ​സ്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ഗാ​ത്ര​ത്തി​ന്​ പൊ​തു​വാ​യും ഹ​മാ​സി​ന്​ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യും ഹാ​നി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ക​രാ​ർ ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക്​ നി​ര​സി​ക്കു​ക വ​ഴി എ​തി​ർ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ടം ​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഹ​മാ​സ്​ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന സൂ​ച​ന. ത​ൽ​ക്കാ​ലം ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​വും സ​മ​യ​വും തേ​ടാ​നും ഇ​തു​വ​ഴി ക​ഴി​യും.

    ബ​ന്ദി​മോ​ച​നം എ​തി​ർ​ക്കാ​തെ

    ഗ​സ്സ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ വി​ദേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം, നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഹ​മാ​സ്​ ഉ​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ട്​ വി​യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല. യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും ഫ​ല​സ്തീ​നു​കൂ​ടി സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ​നി​ല​യി​ൽ ക​രാ​ർ വ​രു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ബ​ന്ദി​ക​ളെ പി​ന്നെ​യും ത​ട​വി​ൽ വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല. ഒ​പ്പം അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്മാ​റ്റ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലും വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ല​ളി​ത​​മെ​ന്ന്​ ക​ട​ലാ​സി​ൽ തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ട്രം​പി​ന്‍റെ 20 ഇ​ന ക​രാ​ർ അ​തി​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും ശ്ര​മ​ക​ര​വു​മാ​യ ച​ർ​ച്ചാ​വേ​ദി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ സാ​രം.

    വ​ഞ്ച​ന​ക​ൾ മ​റ​ക്കാ​തെ

    വെ​സ്റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​നെ​യും ഗ​സ്സ​യെ​യും വേ​ർ​തി​രി​ച്ച്​ ഗ​സ്സ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഹ​മാ​സ്​ വി​യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​കീ​കൃ​ത രാ​ഷ്​​ട്ര​മെ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ത്തെ ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യോ​ട്​ മ​റ്റു ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും യോ​ജി​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ല. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വ​രു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പി​ന്നീ​ട്​ കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്ക​വും നി​യ​മ​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി മാ​റി, രാ​ഷ്​​​ട്ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ക​റ്റു​ന്ന​താ​ണ്​​ എ​പ്പോ​ഴും ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സം​ശ​യ​ത്തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​ആ​ലോ​ച​ന​യെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​കൂ. അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യൈ​ക്യ​​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര ടെ​ക്​​നോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ ഭ​ര​ണം കൈ​മാ​റാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ​ക്ഷം.

    അ​ധി​നി​വേ​ശം​ത​ന്നെ പ്ര​ശ്നം

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​തെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ വ​ഴ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ​ണ്ടേ​യു​ള്ള നി​ല​പാ​ട്. അ​ൽ​ജ​സീ​റ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ഹ​മാ​സ്​ നേ​താ​വ്​ മൂ​സ അ​ബു മ​ർ​സൂ​ഖ്​ ഇ​തേ നി​ല​പാ​ട്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, അ​തി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു അ​വ്യ​ക്ത​ത പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ​​യാ​ണോ ’48 മു​ത​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന വി​ശാ​ലാ​ർ​ഥ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ​യാ​ണോ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ബു മ​ർ​സൂ​ഖ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ സ്ഥാ​പ​ക ചാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​താ​ണ്​ പ്ര​സ​ക്തം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​കാ​തെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യെ​ന്നാ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ പ്ര​സ​ക്തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ർ​ഥം.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ലി​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യാ​ണ്​ ഹ​മാ​സി​ന്​ എ​തി​ര​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട​കം. ക​രാ​റി​ൽ അ​തി​നു കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ന്തി​മ​മാ​യി പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യാ​ലും ഗ​സ്സ​ക്ക്​ ഉ​ള്ളി​ലെ ‘ക​രു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല’​യി​ൽ സൈ​ന്യം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. അ​തി​ന്​ ഹ​മാ​സ്​ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം വ​ഴ​ങ്ങു​മെ​ന്ന​ത്​ വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. അ​തി​നൊ​പ്പം, ക​രാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്​ ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഹ​മാ​സി​നെ മാ​യ്​​ച്ചു​ക​ള​യു​ന്ന മ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​ആ​ലോ​ച​ന​യെ അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നാ​ണ്​ ഹ​മാ​സ്​ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:palastinehamasDonald TrumpIsrael AttackGaza Genocide
    News Summary - Hamas partially approved trump 20 peace point plan and moves to further talks
    Similar News
    Next Story
    X