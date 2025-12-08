Begin typing your search above and press return to search.
    നിരായുധീകരണം: ചർച്ചക്ക് സന്നദ്ധമെന്ന് ഹമാസ്

    20 ഇ​ന വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ് ഹ​മാ​സ് നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം
    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഇ​പ്പോ​ഴും പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ്. ഇ​പ്പോ​ഴും കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തു ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് ​അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ഹ​മാ​സ് നേ​താ​വ് ബാ​സിം ന​ഈം പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​സ് കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​കാ​രം ഹ​മാ​സ് കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് മൈ​കാ​റ​ണം. 20 ഇ​ന വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ് ഹ​മാ​സ് നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം. ‘‘ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്ക​ലോ കൈ​മാ​റ​ലോ എ​ന്തു​മാ​കാം, പ​ക്ഷേ, ഫ​ല​സ്തീ​നി ഉ​പാ​ധി​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ക​ണം. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ കാ​ല​ത്ത് ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ലു​മാ​കാം’’- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​രി​കെ​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ക​രാ​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​യ ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​രൊ​ക്കെ​യെ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഹ​മാ​സ് ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന ആ​കാ​മെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​മി​ത അ​ധി​കാ​ര​മേ ആ​കാ​വൂ എ​ന്ന് നി​ല​വി​ൽ ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘അ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് യു.​എ​ൻ സേ​ന​യെ ഞ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യും. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ലും സം​ഘ​ർ​ഷം പ​ട​രാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ലും അ​വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാം. എ​ന്നാ​ൽ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല’- ബാ​സിം ന​ഈം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ദോ​ഹ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, നോ​ർ​വേ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

