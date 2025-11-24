Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    24 Nov 2025 10:34 PM IST
    Updated On
    24 Nov 2025 10:34 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘ​നം; ഈ​ജി​പ്ത് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ഹ​മാ​സ്

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘ​നം; ഈ​ജി​പ്ത് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ഹ​മാ​സ്
    കൈ​റോ: വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​നു​ശേ​ഷ​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ഗ​സ്സ​യി​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കൈ​റോ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഹ​മാ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഈ​ജി​പ്ത് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഹ​സ​ൻ റ​ഷാ​ദു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ഹ​യ്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഹ​മാ​സ് സം​ഘം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 24 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഹ​മാ​സ് സം​ഘം നേ​ര​ത്തേ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വേ​ദി​യാ​യ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷം 44 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ 342 പേ​രാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഹ​മാ​സ് പോ​രാ​ളി​ക​ൾ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ മോ​ച​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ക​ഴി​ഞ്ഞ ​ദി​വ​സ​ത്തെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹ​മാ​സി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഹ​മാ​സ് ഇ​ത് ത​ള്ളി. 44 ദി​വ​സ​​ത്തി​നി​ടെ സൈ​ന്യം 497 ത​വ​ണ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​നു​ശേ​ഷ​വും തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

