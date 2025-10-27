Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Oct 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 8:58 AM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഫ​ല​സ്തീ​നി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റാ​ൻ ത​യാ​ർ -ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യ

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഫ​ല​സ്തീ​നി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റാ​ൻ ത​യാ​ർ -ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യ
    ഗസ്സ സിറ്റി: ദേശീയ ഐക്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യ. ഗസ്സയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഗസ്സയുടെ ഭരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്നും ഹയ്യ വ്യക്തമാക്കി. അൽ ജസീറക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഹമാസ് നേതാവ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​നി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റാ​ൻ ഹ​മാ​സ് ത​യാ​റാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും യു.​എ​ൻ സേ​ന ഗ​സ്സ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ന് എ​തി​ര​ല്ല. യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി ഇസ്രായേലിന് ഒരു കാരണം നൽകില്ല. ഇസ്രായേലി ബന്ദികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഗസ്സയിലെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തും. വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 20 ഇസ്രായേലി തടവുകാരെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലി ജയിലുകളിലെ ഫലസ്തീൻ തടവുകാരുടെ ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ഫലസ്തീൻ തടവുകാരിൽ പലരുടെയും പേരുകളും മറ്റു വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരതയുടെ വക്താക്കളാണെന്ന് നേരത്തെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യേക ദൂതൻ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫിനോടും ട്രംപിന്റെ മരുമകനും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉപദേശകനുമായ ജരെഡ് കുഷ്‌നറോടും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഗസ്സ മുനമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന മാനുഷിക സഹായത്തിന്റെ അളവിൽ തൃപ്തരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഗസ്സക്ക് ഒരു ദിവസം 600 ട്രക്കുകളല്ല, 6,000 സഹായ ട്രക്കുകളാണ് വേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിന് മാനുഷിക സഹായം എൻക്ലേവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മധ്യസ്ഥർ ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    അതേസമയം, ഹ​മാ​സ് ബ​ന്ദി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തുടരുകയാണ്. ഈ​ജി​പ്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നാ​ണ് ഹ​മാ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് കൈ​മാ​റാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രോഗികളും പരിക്കേറ്റവരുമായ ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകളുണ്ടെന്നും 15,000 ത്തോളം രോഗികൾക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    Girl in a jacket

    TAGS:IsraelhamasGaza GenocideKhalil al Hayya
    News Summary - Hamas leader says more Gaza areas to be searched for hostage remains
    X