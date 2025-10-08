Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ...
    World
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 6:55 AM IST

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഹ​മാ​സ്; ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം പി​ന്മാ​റ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം
    Greta Thunberg
    cancel
    camera_alt

    ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല​യി​ൽനി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച സ്വീ​ഡി​ഷ് പ​രി​സ്ഥി​തി-​മു​ന​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ഗ്രെ​റ്റ ത്യു​ൻ​ബെ​റി​യും സം​ഘ​വും ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ സ്റ്റോ​ക്ഹോം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​യി​ൽനി​ന്ന് അ​ധി​ക്ഷേ​പ​വും ഭീ​ഷ​ണി​യും ഏ​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​താ​യി

    ഗ്രെ​റ്റ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു

    കൈ​റോ: ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക, ഈ​ജി​പ്ത്, ഖ​ത്ത​ർ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹ​മാ​സ്- ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ഹ​മാ​സ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ഹ​മാ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്: ശാ​ശ്വ​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ, ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ പി​ന്മാ​റ്റം, ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ൽ, അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ക്കം, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​മി​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം യു​ദ്ധ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങ​ൽ, ന്യാ​യ​മാ​യ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ ക​രാ​ർ.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഫ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റി​​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് വ​ക്താ​വ് ഫൗ​സി ബ​ർ​ഹൂം പ​റ​ഞ്ഞു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഈ​ജി​പ്ത് ന​ഗ​ര​മാ​യ ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​രം​ഭ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നാ​ലു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ടു. ഹ​മാ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും മ​റ്റു മ​ധ്യ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ട്. ഇ​തി​നു ത​യാ​​റാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തു​താ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഖ​ത്ത​റ​ട​ക്കം അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29ന് ​യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 20ഇ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ​െബ്ല​യ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മി​തി​ക്കാ​കും ഇ​ട​ക്കാ​ല ചു​മ​ത​ല. ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫും ട്രം​പി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​നും മ​രു​മ​ക​നു​മാ​യ ജാ​രെ​ദ് കു​ഷ്ന​റും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും. ഇ​രു​വ​രും ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ സാ​​ങ്കേ​തി​ക ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തു പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് യ​ഥാ​ർ​ഥ ച​ർ​ച്ച തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. അതേസമയം, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൂ​ട്ട​ക്കു​രു​തി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ൽ മൂ​ന്ന് സ്ത്രീ​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hamasIsraeli TroopsGreta ThunbergGaza GenocideCeasefire Talk
    News Summary - Hamas in ceasefire talks; Israeli troops must withdraw
    Similar News
    Next Story
    X