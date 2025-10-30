Begin typing your search above and press return to search.
    രണ്ട് ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹം കൂടി ഹമാസ് കൈമാറി

    തി​ര​ച്ചി​ലിന് ഈജിപ്ത്, റെഡ്ക്രോസ് സംഘങ്ങളും
    രണ്ട് ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹം കൂടി ഹമാസ് കൈമാറി
    ജ​റൂ​സ​ലം: 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 100ലേ​റെ പേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ര​ണ്ട് ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കൂ​ടി ഹ​മാ​സ് കൈ​മാ​റി. റെ​​ഡ് ക്രോ​സ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​നും തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും കൈ​മാ​റും.

    ജീ​വ​നോ​ടെ​യു​ള്ള ബ​ന്ദി​ക​ളെ ഒ​ന്നാം ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഹ​മാ​സ് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ​ജി​പ്തും റെ​ഡ്ക്രോ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​വും ഹ​മാ​സി​നൊ​പ്പം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മൊ​ത്തം 28 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​ൽ 13 എ​ണ്ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ​ക്കാ​യാ​ണ് തി​ര​ച്ചി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വി​ദേ​ശ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ​ജി​പ്തി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച മ​ണ്ണു​മാ​​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ല​യി​ട​ത്തും തി​ര​ച്ചി​ൽ. ഗ​സ്സ​യു​ടെ 84 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​ദേ​ശ​വും സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ട്ടും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലും നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ലാ​യ​താ​ണ് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ഹ​മാ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

