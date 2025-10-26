Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Oct 2025 10:28 PM IST
    date_range 26 Oct 2025 10:28 PM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വ്യാ​പ​ക തി​ര​ച്ചി​ൽ; അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ആ​യു​ധം താ​ഴെ​വെ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ്

    ഗസ്സയിലെ തിരച്ചിലിനായി ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ബുൾഡോസറുകൾ ഉൾപ്പെടെ റഫ അതിർത്തി വഴിയെത്തുന്നു

    ഗ​സ്സ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഹ​മാ​സ് ബ​ന്ദി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വ്യാ​പ​ക തി​ര​ച്ചി​ൽ.

    ഈ​ജി​പ്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ ബു​ൾ​ഡോ​സ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നാ​ണ് ഹ​മാ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് കൈ​മാ​റാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തി​നി​ടെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചാ​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് ആ​യു​ധം കൈ​മാ​റാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് നേ​താ​വ് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ഹ​യ്യ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഹ​മാ​സി​ന്റെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​റ്റു സാ​യു​ധ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​ദ്യം വേ​ണ്ട​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​നി ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റാ​ൻ ഹ​മാ​സ് ത​യാ​റാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും യു.​എ​ൻ സേ​ന ഗ​സ്സ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ന് ത​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ര​ല്ല. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന തോ​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ തൃ​പ്ത​ര​ല്ല. പ്ര​തി​ദി​നം 600 അ​ല്ല, 6000 ട്ര​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഗ​സ്സ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം.

    സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ലീ​ൽ ഹ​യ്യ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​തി​നി​ടെ, ഗ​സ്സ​യി​ലെ തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കാ​റ്റ്സ് പ​റ​ഞ്ഞു. 60 ശ​ത​മാ​നം തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും യു.​എ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​വ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും കാ​റ്റ്സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

