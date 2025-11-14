Begin typing your search above and press return to search.
    അ​വ​സാ​ന നാ​ല് ബ​ന്ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കൈമാറി ഹ​മാ​സ്; 15 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലും കൈ​മാ​റി​

    അ​വ​സാ​ന നാ​ല് ബ​ന്ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം കൈമാറി ഹ​മാ​സ്; 15 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലും കൈ​മാ​റി​
    (photo: Abdel Kareem Hana | AP)

    Listen to this Article

    ജ​റൂ​സ​ലം: അ​വ​സാ​ന നാ​ല് ബ​ന്ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഹ​മാ​സ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മൃ​ത​ദേ​ഹം തെ​ക്ക​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ കി​ബ്ബ​റ്റ്സ് ബീ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ മെ​നി ഗൊ​ഡാ​ർ​ഡി​ന്റേ​താ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ അ​യ്‌​ലെ​റ്റ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 15 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലും കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബ​ന്ദി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി 15 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ 315 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ഗ​സ്സ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​മൂ​ലം മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    യു.​എ​സ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം 25 ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഹ​മാ​സ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

