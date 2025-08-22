Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സയിൽ അഞ്ചുലക്ഷം പേർ കൊ​ടും പ​ട്ടി​ണി​യി​ൽ, പതിനായിരങ്ങൾ പട്ടിണിമരണത്തിന്‍റെ വക്കിൽ -യു.​എ​ൻ

    ‘മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത പ​ട്ടി​ണി​മ​ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​ക്കൂ​ടാ’
    ഗ​സ്സയിൽ അഞ്ചുലക്ഷം പേർ കൊ​ടും പ​ട്ടി​ണി​യി​ൽ, പതിനായിരങ്ങൾ പട്ടിണിമരണത്തിന്‍റെ വക്കിൽ -യു.​എ​ൻ
    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ്: ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ടും പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫേ​സ് ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ (​ഐ.​പി.​സി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ‘പ​ട്ടി​ണി മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്കി​ലാ​ണ് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ​ട്ടി​ണി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത​മാ​ണ്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്തി സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. മ​ടി കാ​ണി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യും നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​ട്ടി​ണി അ​തി​വേ​ഗം വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​താ​നും ദി​വ​സം വൈ​കി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലും പ​ട്ടി​ണി​മ​ര​ണം കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഇ​ത് സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ല. ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്’ -റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ട്ടി​ണി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​മാ​സി​ന്റെ ക​ള്ളം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​ള്ളം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് യു.​എ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ഹ​മാ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ‘അ​ധി​നി​വേ​ശ ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വെ​ള്ള​വും മ​രു​ന്നും ത​ട​ഞ്ഞ് വം​ശ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. പ​ട്ടി​ണി​യെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ക​ള്ളം പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. യു​ദ്ധ​വും ഉ​പ​രോ​ധ​വും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി ഇ​ട​പെ​ട​ണം.’ -ഹ​മാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

