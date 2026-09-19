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    എച്ച് 1ബി വിസക്ക് 1 ലക്ഷം ഡോളർ ഫീസ്: നിയന്ത്രണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ട്രംപ്

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    എച്ച് 1ബി വിസക്ക് 1 ലക്ഷം ഡോളർ ഫീസ്: നിയന്ത്രണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ട്രംപ്
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    വാഷിങ്ടൺ: എച്ച് 1ബി വിസ അപേക്ഷകൾക്ക് 100,000 ഡോളർ ഫീസ് ചുമത്തുന്ന നടപടി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. യു.എസ് കോടതികളിൽ ഇതിനെതിരായ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് വിവാദപരമായ ഈ കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണം 2027 സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

    2025 സെപ്റ്റംബറിൽ ആദ്യം പുറപ്പെടുവിച്ചതും ഈ മാസം അവസാനിക്കാനിരുന്നതുമായ ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറാണ് ട്രംപ് നീട്ടിയതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു. സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പ്രഫഷണലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധരായ വിദേശ തൊഴിലാളികളെ യു.എസ് തൊഴിലുടമകൾക്ക് രാജ്യത്ത് വർഷങ്ങളോളം ജോലിക്ക് നിയമിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് എച്ച് 1ബി പ്രോഗ്രാം.

    എച്ച്1ബി നീട്ടൽ ഇന്ത്യക്കാരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

    എച്ച് 1ബി വിസ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാരായതിനാൽ ഈ നീട്ടൽ ഇന്ത്യൻ പ്രഫഷണലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമാണ്. 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ യു‌.എസ്‌.സി‌.ഐ‌.എസ് ഡാറ്റ പ്രകാരം, അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട എച്ച് 1ബി അപേക്ഷകളിൽ 71 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായിരുന്നു. ചൈനയുടേത് ഇത് ഏകദേശം 12 ശതമാനം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ, എച്ച് 1ബി വഴി യു.എസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടർച്ചയായുള്ള ഈ 100,000 ഡോളർ ഫീസ് തൊഴിലുടമകൾക്കും വിസ അപേക്ഷകർക്കും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

    ഐ.ടി സ്റ്റാഫിങ്, ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിങ് കമ്പനികൾ എച്ച് 1ബി പ്രോഗ്രാം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് 2025 സെപ്റ്റംബറിലെ പ്രഖ്യാപനം ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പറഞ്ഞു. പ്രഖ്യാപനമനുസരിച്ച്, കുറഞ്ഞ വേതനത്തിലുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് ചില കമ്പനികൾ എച്ച് 1ബി തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിന്നീട് ജോലികൾ വിദേശത്തേക്ക് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത് വേതനം കുറയുന്നതിന് കാരണമായെന്നും ചില യു.എസ് തൊഴിലാളികൾക്കും പുതിയ സ്റ്റെം ബിരുദധാരികൾക്കും ജോലി കണ്ടെത്തുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയെന്നും ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. 2025 സെപ്റ്റംബർ 21ന് നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം 700ലധികം അപേക്ഷകൾക്ക് 100,000 ഡോളർ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

    എച്ച്1ബി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയിലും മാറ്റം

    എച്ച് 1ബി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യവും ഉയർന്ന വേതനവുമുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന വെയ്റ്റഡ് സെലക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എച്ച് 1ബി ക്യാപ്പ് സീസണിലാണ് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചത്. 100,000 ഡോളർ ഫീസും വെയ്റ്റഡ് സെലക്ഷൻ സിസ്റ്റവും ഒരുമിച്ച് വന്നത് ഇതിനകം തന്നെ എച്ച് 1ബി ഫയലിങ് രീതികളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു.

    എച്ച്1ബി രജിസ്ട്രേഷനുകളിൽ വൻ ഇടിവ്

    ഏറ്റവും വലിയ ഐ.ടി സ്റ്റാഫിങ്, ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിങ് കമ്പനികൾ അവരുടെ മൊത്തം എച്ച് 1ബി രജിസ്ട്രേഷനുകൾ 24,946ൽ നിന്ന് 2,055 ആയി കുറച്ചു. ഇതോടെ 92 ശതമാനത്തിന്‍റെ ഇടിവാണ്. 2025, 2027 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ ക്യാപ്പ് സീസണുകൾക്കിടയിൽ കോൺസുലർ പ്രോസസിങ് അപേക്ഷകളിൽ ഏകദേശം 97 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായതായും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    കുറഞ്ഞത് യു.എസ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദമെങ്കിലും ഉള്ള 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ രജിസ്ട്രാന്റ്‌സിന്റെ അനുപാതം 2026 ലെ 45.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2027 ൽ 66.1 ശതമാനമായി ഉയർന്നുവെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ട് വേതന തലങ്ങളിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ഏകദേശം 46.3 ശതമാനമാണ്, അതേസമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേതന തലത്തിലുള്ളത് 17.8 ശതമാനം മാത്രമാണ്. 100,000 ഡോളർ ഫീസിന്‍റെയും വെയ്റ്റഡ് സെലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്‍റെയും സംയോജിത ഫലമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് ഭരണകൂടം വിലയിരുത്തി.

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    News Summary - h1b visa restriction period extents
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