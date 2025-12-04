Begin typing your search above and press return to search.
    എച്ച് വൺ ബി, എച്ച് 4 വിസ; സമൂഹമാധ്യമ പ്രൊഫൈലുകൾ ‘പബ്ലിക്’ ആക്കണമെന്ന് യു.എസ്

    H1B,H4 visas,US,social media,public, യുഎസ് വിസ, എച്ച് ഒന്ന് ബി, വിസ
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: എ​ച്ച് വ​ൺ ബി ​വി​സ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ​യും എ​ച്ച് 4 ആ​ശ്രി​ത​രു​ടെ​യും സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച് യു.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ ​പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത സെ​റ്റി​ങ്സു​ക​ൾ മാ​റ്റി ‘പ​ബ്ലി​ക്’ പ്രൊ​ഫൈ​ൽ ആ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ എ​ച്ച് വ​ൺ ബി ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​രു​ടെ​യും ​സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    നേ​​​ര​ത്തേ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വി​സി​​റ്റ​ർ​മാ​രും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​നി​മു​ത​ൽ, എ​ച്ച് വ​ൺ ബി, ​എ​ച്ച് 4, എ​ഫ്, എം. ​​ജെ നോ​ൺ എ​മി​ഗ്ര​ന്റ് വി​സ​ക​ൾ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഇ​തു ബാ​ധ​ക​മാ​കും. കു​ടി​യേ​റ്റ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ​സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ വി​സ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ ക​​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തും. വി​സ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ​പ്ര​വേ​ശ​ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ യു.​എ​സ് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്നും സ്റ്റേ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​സ് ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് എ​ച്ച് വ​ൺ ബി ​വി​സ. ഇ​തി​ന്റെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ യു.​എ​സ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ എ​ച്ച് വ​ൺ ബി ​വി​സ ഫീ​സ് ഒ​രു ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തിരുന്നു.

    News Summary - H1B, H4 visas; US wants social media profiles to be made 'public'
