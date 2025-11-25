Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 11:58 PM IST

    യമനിൽ ഗവർണറുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം; അഞ്ചു​പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    സ​ൻ​ആ: യ​മ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ താ​യി​സി​ലെ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​നു നേ​രെ തോ​ക്കു​ധാ​രി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    താ​യി​സി​നെ മ​റ്റു ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ന​ബീ​ൽ ഷം​സാ​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും പ്ര​വി​ശ്യ വ​ക്താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​രും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു പി​ന്നി​​ലു​ള്ള​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഹൂ​തി വി​മ​ത​ന്മാ​രു​ടെ​യും മ​റ്റു സാ​യു​ധ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് താ​യി​സ്. ര​ണ്ടു​പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ സ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ താ​യി​സ് 2016 മു​ത​ൽ ഹൂ​തി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്

