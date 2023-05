ടെക്സസിൽ മാളിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഒമ്പത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; അക്രമിയെ വധിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വാഷിങ്ടൺ: യു.എസിലെ ടെക്സസിൽ മാളിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഒമ്പത് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആളുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തയാളെ പൊലീസ് കൊലപ്പെടുത്തി. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്.

നിരവധി പേർക്ക് വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പരിക്കേറ്റവരിൽ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനിലയെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല.

രണ്ട് അക്രമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും അധികൃതർ തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അക്രമണകാരണത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനാവില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. BREAKING: Active shooter at shopping mall in Allen, Texas. Reports of multiple victims. pic.twitter.com/OAt6KydBlv — QFS - GESARA - NESARA (@NesaraGesara0) May 7, 2023

