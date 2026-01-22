Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗ്രീൻലൻഡ്:...
    World
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:58 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:58 PM IST

    ഗ്രീൻലൻഡ്: നാറ്റോയുമായി ‘പൂർണ പ്രവേശന’ കരാറെന്ന് ട്രംപ്

    text_fields
    bookmark_border
    Donald trump
    cancel
    Listen to this Article

    ഡാ​വോ​സ്: ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ൽ യു.​എ​സി​ന് പൂ​ർ​ണ​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പ്. നാ​റ്റോ ​നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    യു.​എ​സ് തീ​രു​വ ഭീ​ഷ​ണി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് നാ​റ്റോ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​രാ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ്യ​ക്ത​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രീ​ൻ​ല​ൻ​ഡ് ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്ക് വീ​ണ്ടും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നാ​റ്റോ​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​യൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഡെ​ന്മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മെ​റ്റെ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക്സ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NATOGreenlandDonald TrumpLatest News
    News Summary - Greenland: Trump says 'full accession' agreement with NATO
    Similar News
    Next Story
    X