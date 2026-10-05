സയണിസത്തെ വംശീയതയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടണിലെ ഗ്രീൻ പാർട്ടി; പോളാൻസ്കിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽ

സയണിസത്തെ വംശീയതയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടണിലെ ഗ്രീൻ പാർട്ടി; പോളാൻസ്കിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേൽtext_fields
ലണ്ടൻ: സയണിസത്തെ വംശീയതയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞായറാഴ്ച വോട്ട് ചെയ്ത് ബ്രിട്ടനിലെ ഗ്രീൻ പാർട്ടി. ബ്രൈട്ടണിൽ നടന്ന പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിലാണ് പാർട്ടിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. സയണിസത്തെ ഒരുതരം വർഗീയതയായി അംഗീകരിക്കുകയും, രണ്ട് രാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന് പകരം എല്ലാ ജാതി-മത വിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യാവകാശമുള്ള ഒറ്റ ജനാധിപത്യ ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രമേയം പാർട്ടി വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പാസാക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പാർട്ടി ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തുന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഗ്രീൻ പാർട്ടി നേതാവ് സാക്ക് പോളാൻസ്കിക്ക് ഇസ്രായേൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.
പോളാൻസ്കിക്ക് ഇസ്രായേലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഞായറാഴ്ച എക്സിൽ അറിയിച്ചു. ഗ്രീൻ പാർട്ടി പ്രമേയം യഹൂദ ജനതയുടെ ആത്മനിർണ്ണയാവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം.
1,022 അംഗങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 813 പേർ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. "സയണിസം എന്നത് ഒരു വംശീയ-ദേശീയവാദ രാഷ്ട്രമാണ്. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെ സയണിസം വംശശുദ്ധീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു," ഗ്രീൻ പാർട്ടി കോ-ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ മോതിൻ അലി പറഞ്ഞു.
ഇതോടെ ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് യഹൂദന്മാരും ഇസ്രായേൽ സർക്കാരും രംഗത്തെത്തി. ഗ്രീൻ പാർട്ടി ഭീകരവാദത്തിന് സാധുത നൽകുന്ന ഒരു സംഘടനയായി മാറിയെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. ഇസ്രായേലുമായി എല്ലാ ആയുധ വ്യാപാരവും അവസാനിപ്പിക്കാനും, 2024 ലെ ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആറ് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ച പാർട്ടി, ബ്രിട്ടനിലെ ലേബർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പ്രമേയത്തെ എതിർത്തു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമറുടെ ഒഴിവുള്ള ലണ്ടൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തേടുന്ന പാർട്ടി നേതാവ് സാക്ക് പോളാൻസ്കി ഈ വിഷയത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തില്ല.
എങ്കിലും പാർട്ടി നീക്കത്തിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാണ്. ഗ്രീൻ പാർട്ടി യഹൂദവിരുദ്ധത പാർട്ടി നയമാക്കി മാറ്റുകയും ഒരു വർഗീയ പാർട്ടിയായി മാറുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് 'മൂവ്മെന്റ് ഫോർ പ്രോഗ്രസ്സീവ് ജൂതായിസം' ആരോപിച്ചു.
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