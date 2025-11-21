Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    21 Nov 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    21 Nov 2025 11:30 PM IST

    യു.​എ​സ് ഫെ​ഡ​റ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​ര​ടി​ച്ച് ഗൂ​ഗി​ളും നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പും

    യു.​എ​സ് ഫെ​ഡ​റ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​ര​ടി​ച്ച് ഗൂ​ഗി​ളും നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പും
    Listen to this Article

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ര​സ്യ​വി​പ​ണി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ യു.​എ​സ് ഫെ​ഡ​റ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​ര​ടി​ച്ച് ഗൂ​ഗി​ളും യു.​എ​സ് നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പും. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗൂ​ഗി​ളി​ന് അ​മി​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​അ​ധി​കാ​രം ക​മ്പ​നി അ​ന്യാ​യ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വാ​ദം.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ര​സ്യ​വി​പ​ണി കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച​താ​ക്കാ​നും ഗൂ​ഗി​ളി​ന്‍റെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കു​ത്ത​ക അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​മ്പ​നി അ​തി​ന്റെ പ​ര​സ്യ ബി​സി​ന​സി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്യ സം​വി​ധാ​നം വ​ള​രെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും വി​റ്റൊ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ഗൂ​ഗി​ൾ വാ​ദി​ച്ചു.

    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യും മ​റ്റു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളും വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​തി​ന​കം മ​ത്സ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ വി​റ്റൊ​ഴി​ക്ക​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും ക​മ്പ​നി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ വി​ധി പ​റ​യും.

    TAGS:googleUS Justice Department
