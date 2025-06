ന്യൂയോർക്ക്: ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി സുഹ്‌റാൻ മംദാനിയെ വിടാതെ പിന്തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ വലതുപക്ഷം. സ്ഥാനാർത്ഥി കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആക്രോശം. മംദാനിയുടെ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഫൂട്ടേജ്, തീവ്ര വലതുപക്ഷ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

ട്രംപ് അനുകൂലികളുടെ പേജായ ‘എൻഡ് വോക്കെനെസ്’ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലിപ്പിൽ ദക്ഷിണേഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ സർവ സാധാരണമായ രീതിയിൽ, മംദാനി കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. ‘മൂന്നാം ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് തന്റെ ലോകവീക്ഷണമെന്നും കൈകൊണ്ട് അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുവെന്നും സുഹ്‌റാൻ പറയുന്നു’ എന്ന അടിക്കു​റിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

‘അമേരിക്കയിലെ പരിഷ്കൃതരായ ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ ആചാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മൂന്നാം ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുക’ എന്നാണ് ഇതിനെതിരിൽ ഉയർന്ന തീവ്രമായ വിമർശനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ടെക്സസിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധിയായ ബ്രാൻഡൻ ഗിൽ വിഡിയോ റിപോസ്റ്റ് ​ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസ്തുത പരമാർ​ശം നടത്തിയത്. മംദാനിയെ നാടുകടത്തണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തും അദ്ദേഹം സാംസ്കാരിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ആരോപിച്ചും ‘എക്‌സി’ലും ‘ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമി’ലും ട്രംപ് അനകൂലികൾ രംഗത്തുവന്നു.

Zohran says his worldview is inspired by the 3rd world while eating rice with his hands pic.twitter.com/FDaQfcNSJv