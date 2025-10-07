Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 4:05 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 4:05 PM IST

    ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല: മുഴുവൻ കുവൈത്ത് പൗരൻമാരും മോചിതരായി

    മൂന്ന് കുവൈത്തികളെയാണ് ഇസ്രായേൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നത്
    global sumud flotilla
    ഗ്ലോബൽ സുമുദ് ഫ്ലോട്ടില്ല

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗ​​സ്സ​​യി​​ലേ​​ക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ പി​​ടി​​ച്ചെ​​ടു​​ത്ത ഗ്ലോ​​​ബ​​​ൽ സു​​​മു​​​ദ് ഫ്ലോ​​​ട്ടി​​​ല്ല​ ക​​പ്പ​​ലി​​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ​ജാ​ദ​റും മോചിതനായി.

    ഇദ്ദേഹം ജോർഡനിൽ എത്തിയതായും നേരത്തെ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് കുവൈത്ത് പൗരന്മാർക്കൊപ്പം ഉടൻ കുവൈത്തിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ദുല്ല അൽ യഹ്‍യ അറിയിച്ചു. ആവശ്യമായ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൂന്ന് പൗരന്മാരെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിവരുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    തടങ്കലിലാക്കിയ നിമിഷം മുതൽ ഇവരുടെ സുരക്ഷയിലും മോചനത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നു പേരുടെയും മോചനത്തിനും തുടർനടപടികൾക്കും സഹായിച്ച ബഹ്‌റൈൻ, ജോർഡൻ, തുർക്കിയ രാജ്യങ്ങളെ അബ്ദുല്ല അൽ യഹ്‍യ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി അറിയിച്ചു. കുവൈത്ത് പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനും ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ അധികാരികൾ കാണിച്ച മികച്ച സഹകരണത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

    കു​​​വൈ​​​ത്ത് ആ​​​ക്ടി​​​വി​​​സ്റ്റു​​​ക​​​ളാ​​​യ അ​​​ബ്ദു​​ല്ല അ​​​ൽ മു​​​താ​​​വ, ഡോ. ​മു​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദ് ജ​​​മാ​​​ൽ, ഖാ​​​ലി​​​ദ് അ​​​ൽ അ​​​ബ്ദു​​​ൽ ജാ​​​ദ​​​ർ എ​​​ന്നി​​​വ​​​രെ​​​യാ​​​ണ് ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ൽ ക​​​സ്റ്റ​​​ഡി​​​യി​​​ലെ​​​ടു​​​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മോ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

