Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightട്രംപിന്റെ...
    World
    Posted On
    23 March 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    23 March 2026 11:11 PM IST

    ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനത്തിനെതിരെ ഉയർന്നത് ആഗോള പ്രതിഷേധം

    text_fields
    bookmark_border
    ജർമൻ ചാൻസലർ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ആശങ്ക അറിയിച്ചു
    ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനത്തിനെതിരെ ഉയർന്നത് ആഗോള പ്രതിഷേധം
    cancel
    camera_alt

    ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    തെഹ്‌റാൻ: ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇറാന് നേർക്കുള്ള പ്രകോപനപരമായ അന്ത്യശാസനത്തിനെതിരെ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അഭൂതപൂർവമായ പ്രതിഷേധത്തിന്. 48 മണിക്കൂർ സമയം അവസാനിക്കാനിരിക്കെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വിയോജിപ്പിന്റെ വൻ കൊടുങ്കാറ്റാണ് അമേരിക്ക നേരിട്ടത്.

    ട്രംപിന്റെ വാചാടോപം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വൻ പ്രകമ്പനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. യാഥാർഥ്യപരമായും തന്ത്രപരമായും പൂർണമായും പിടുത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നേതാവായി പ്രസിഡന്റിനെ പ്രതിനിധികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് വനിതാ അംഗം യസ്സാമിൻ അൻസാരി ട്രംപിനെ ‘ഭ്രാന്തനായ സ്വേച്ഛാധിപതി’ എന്ന് മുദ്രകുത്തി. മറ്റൊരു പ്രതിനിധി ഡോൺ ബെയറും ഇതേ വികാരം പ്രതിധ്വനിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്രമരഹിതമായ പെരുമാറ്റത്തെയും വഷളാകുന്ന അസ്ഥിരതയെയും കുറിച്ച് അടിയന്തര ചർച്ചക്ക് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ജർമൻ ചാൻസിലർ ഫെഡ്രറിക് മെർസ് ട്രംപിന് നേരിട്ട് വിളിച്ച് ആശങ്ക അറിയിച്ചു.

    സിവിലിയൻ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നഗ്നമായ യുദ്ധക്കുറ്റമാണെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് കോളമിസ്റ്റ് നിക്കോളാസ് ക്രിസ്റ്റോഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:German ChancellorultimatumDonald Trumpglobal protestsUS Israel Iran War
    News Summary - Global protests erupt against Trump's ultimatum
    Similar News
    Next Story
    X