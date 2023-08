cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വാഷിങ്‌ടൺ: അമേരിക്കയിലെ ടെന്നസിയിലെ മൃഗശാലയിൽ പുള്ളികൾ ഇല്ലാത്ത ജിറാഫ്‌ പിറന്നു. ലൈം സ്‌റ്റോണിലെ ബ്രൈറ്റ്‌സ്‌ മൃഗശാലയിൽ ജൂലൈ 31നാണ്‌ പെൺ ജിറാഫ്‌ പിറന്നത്‌. തവിട്ടുനിറമാണ്‌. 1972ൽ ടോക്യോയിലാണ്‌ അവസാനമായി പുള്ളികൾ ഇല്ലാത്ത ജിറാഫ്‌ പിറന്നത്‌. ഇതിനുമുമ്പ്‌ രണ്ടു തവണ സമാന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

