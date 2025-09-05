Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    5 Sept 2025 12:23 AM IST
    Updated On
    5 Sept 2025 12:23 AM IST

    ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ജിയോർജിയോ അർമാനി അന്തരിച്ചു

    Fashion designer Giorgio Armani
    ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ജിയോർജിയോ അർമാനി

    മി​ലാ​ൻ: വി​ഖ്യാ​ത ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ഫാ​ഷ​ൻ ഡി​സൈ​ന​റും ശ​ത​കോ​ടീ​ശ്വ​ര​നു​മാ​യ ജി​യോ​ർ​ജി​യോ അ​ർ​മാ​നി (91) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ‘അ​ർ​മാ​നി’ ഫാ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​ണ്. 1934ൽ ​ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ​ട്ട​ണ​മാ​യ പി​യാ​ഷെ​ൻ​സ​യി​ലാ​ണ് ജ​ന​നം. വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര പ​ഠ​നം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്നീ​ട് സൈ​ന്യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഫാ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​യു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ വ​സ്ത്ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത ക​മ്പ​നി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പു​രു​ഷ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്ത​ത് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. പി​ന്നീ​ട് ‘അ​ർ​മാ​നി’ ക​മ്പ​നി സ്ഥാ​പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം 270 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി അ​തി​നെ മാ​റ്റി.

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ശൈ​ലി​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െ​ന്റ വ​സ്ത്ര ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ നേ​ടി. ഫാ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ‘അ​ർ​മാ​നി’ പി​ന്നീ​ട്, സം​ഗീ​തം, സ്​​പോ​ർ​ട്സ്, ആ​ഡം​ബ​ര ഹോ​ട്ട​ൽ രം​ഗ​ത്തേ​ക്കും ചു​വ​ടു​വെ​ച്ചു. മ​ര​ണ​സ​മ​യ​ത്ത് 10,000 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​​െ​ന്റ ഉ​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ർ​ഫ്യൂം, സൗ​ന്ദ​ര്യ വ​ർ​ധ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ചോ​ക്ല​റ്റ്, പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം അ​ർ​മാ​നി​യു​ടെ ബി​സി​ന​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    X