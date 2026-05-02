"പുറത്തുപോകൂ, എന്തൊരു വിഡ്ഢി..." ഇൽഹാൻ ഉമറിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് വീണ്ടും ട്രംപ്
വാഷിങ്ടൺ: സോമാലിയൻ വംശജയായ യു.എസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധി ഇൽഹാൻ ഉമറിനെ രൂക്ഷമായി അധിക്ഷേപിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. "പുറത്തുകടക്കൂ, എന്തൊരു വിഡ്ഢി" എന്നായിരുന്നു ഫ്ലോറിഡയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഇൽഹാൻ ഉമറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ട്രംപിന്റെ ആക്ഷേപം.
'സൊമാലിയ, അതൊരു മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ സർക്കാരില്ല, സൈന്യമില്ല, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഒന്നുണ്ട്, ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ. അവർക്ക് പോലീസില്ല. അവർ ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം വെടിവയ്ക്കുക മാത്രമാണ്. ഇത് വൃത്തികെട്ടതും വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതുമാണ്. ഇത് ഒരു ഭയാനകമായ സ്ഥലമാണ്' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
"ഇൽഹാൻ ഒമർ... സൊമാലിയയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, യു.എസ് എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അവർ പറയുന്നു, ഭരണഘടന തനിക്ക് ചില അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നു, തനിക്ക് ഈ അവകാശങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പുറത്തുകടക്കുക. എന്തൊരു വിഡ്ഢി." ട്രംപ് തുടർന്നു.
കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയെ വ്യക്തിപരമായും ട്രംപ് ആക്ഷേപിച്ചു. "അവൾ തന്റെ സഹോദരനെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അത് തീർത്തും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അവൾ നിന്ദ്യയല്ലേ?" ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്രംപിന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ ഇൽഹാൻ ഉമർ എക്സിൽ പ്രതികരിച്ചു. ട്രംപിനെതിരായ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളും വിശ്വാസ്യതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇൽഹാന്റെ പ്രതികരണം. "ഒരു കുറ്റവാളിയിൽ നിന്നല്ല ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രകോപനത്തിനിടയാക്കും. 34 കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത, ബലാത്സംഗക്കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ, പീഡകനാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്വയം അപമാനിക്കാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതാ നമ്മൾ. പീഡക സംരക്ഷണ പാർട്ടി അവരുടെ മാർഗാന്തരണത്തിന് പുതിയ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തണം" — ഇൽഹാൻ ഉമർ പറഞ്ഞു.രണ്ട് നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ പുതിയതല്ല. മിനസോട്ടയിലെ കോൺഗ്രസ് അംഗം ട്രംപിന്റെ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളുടെ കടുത്ത വിമർശകയാണ്.
