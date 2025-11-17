Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    date_range 17 Nov 2025 10:10 PM IST
    date_range 17 Nov 2025 10:10 PM IST

    ഇസ്രായേലിന് ആയുധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തിലെ നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ച് ജർമനി

    ഇസ്രായേലിന് ആയുധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തിലെ നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ച് ജർമനി
    ബെ​ർ​ലി​ൻ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജ​ർ​മ​നി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ സൈ​നി​കോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഗ​സ്സ സി​റ്റി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 24 മു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് മെ​ർ​സി​​ന്റെ വ​ക്താ​വ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ കൊ​ർ​ണേ​ലി​യൂ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തീരുമാനം. 'ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ ഗസ്സയിൽ വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ട്, അത് അടിസ്ഥാനപരമായി സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു. എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്ന കരാറുകൾ പാലിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി​ട്ടും ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വേ​ട്ട തു​ടരുകയാണ്. ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ 17 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ​യി​​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 69,483 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് 15 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​യ ശേ​ഷം മാ​ത്രം ഗ​സ്സ​യി​ൽ 266 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ, ദ​ക്ഷി​ണ ല​ബ​നാ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം ന​ട​ത്തി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന മ​തി​ലി​നെ​തി​രെ യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ല​ബ​നാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ലു ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഭൂ​മി ഇ​തോ​ടെ ല​ബ​നാ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

