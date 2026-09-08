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    ഇസ്രായേലിന് ആയുധം വിൽക്കൽ​; യു.എൻ കോടതിയിലെ കേസ് തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജ​ർ​മനി

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    ഇസ്രായേലിന് ആയുധം വിൽക്കൽ​; യു.എൻ കോടതിയിലെ കേസ് തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജ​ർ​മനി
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    ഹേ​ഗ്: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് കൈ​മാ​റി​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജ​ർ​മ​നി​ക്കെ​തി​രെ യു.​എ​ൻ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യിലുള്ള കേസ് തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ആവശ്യ​പ്പെട്ട് ജ​ർ​മ​നി. ഇസ്രായേലിലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്നതിലൂടെ 1948ലെ നരഹത്യാ കൺവെൻഷൻ ജ​ർ​മ​നി ലംഘിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് നിക്കരാഗ്വ നൽകിയ കേസാണിത്.

    നരഹത്യാ കൺവെൻഷനിൽ ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങളാണ് നിക്കരാഗ്വയും ജ​ർ​മ​നിയും. നരഹത്യ തടയാൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന നിയമപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിക്കരാഗ്വ ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ നരഹത്യ നടത്തുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് നിക്കരാഗ്വയും സമാനമായ നിയമപോരാട്ടവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഗസ്സ വംശഹത്യയെ തുടർന്ന് 2024-ൽ ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്രബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച നിക്കരാഗ്വ, കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ന്യായവാദങ്ങൾ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

    എന്നാൽ കോടതിക്ക് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കാൻ അധികാരപരിധിയില്ലെന്നും, നിക്കരാഗ്വ ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിക്കാതെയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നുമാണ് ജ​ർ​മ​ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടാവ് ജൂലിയ മോ​ള​ർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കാ​തെ അ​വ​രെ കോ​ട​തി ക​യ​റ്റാ​ൻ തി​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് നി​ക്വ​രാ​ഗ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ജൂ​ലി​യ മോ​ള​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തെ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​യി​ക്കാ​തെ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ​ക്ക് നി​രു​പാ​ധി​ക പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി കൂ​ടെ​നി​ന്ന ജ​ർ​മ​നി, അ​മേ​രി​ക്ക ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​യു​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, 2024നു​ശേ​ഷം നേ​രി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ​ത്തും​വി​ധം ആ​യു​ധ ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​ർ​മ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേസ് പരിഗണിച്ച ശേഷം ജ​ർ​മ​നിയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതി ഈ വർഷം തന്നെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ വിധി വരാൻ ഇനിയും വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം.

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    News Summary - Germany asks UN top court to throw out Israel arms export case
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