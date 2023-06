cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബ​ർ​ലി​ൻ: തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യേ​റു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടെ ജ​ർ​മ​നി​യി​ലെ മു​ഖ്യ​ധാ​രാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​​ല​ത്തെ അ​ഭി​പ്രാ​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ ആ​ൾ​ട്ട​ർ​നേ​റ്റി​വ് ഫോ​ർ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ (എ.​എ​ഫ്.​ഡി) പി​ന്തു​ണ റെ​ക്കോ​ഡ് ഉ​യ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക്കി​യ​ത്.

വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഡ്യൂ​ഷ്ലാ​ൻ​ഡ് ട്രെ​ൻ​ഡ് സ​ർ​വേ​യി​ൽ ആ​ൾ​ട്ട​ർ​നേ​റ്റി​വ് ഫോ​ർ ജ​ർ​മ​നി​ക്ക് 18 ശ​ത​മാ​നം പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഒ​ലാ​ഫ് ഷോ​ൾ​സി​​ന്റെ സോ​ഷ്യ​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ. 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഡോ​ൾ​സി​​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് 25.7 ശ​ത​മാ​നം പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ.​എ​ഫ്.​ഡി​ക്ക് 10.3 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ടാ​ണ് അ​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ് ഇ​തെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റ്സ് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് നോ​ർ​ബെ​ർ​ട്ട് റോ​ട്ട്ജെ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മേ​യ് 30,31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ 1302 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ​ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 29 ശ​ത​മാ​നം പേ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​സം​തൃ​പ്തി മു​ത​ലാ​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റോ​ട്ട്ജെ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. എ.​എ​ഫ്.​ഡി​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സെ​റാ​പ് ഗൂ​ലെ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

German politicians have expressed alarm at a new poll that shows support for the far-right Alternative for Germany at a record high