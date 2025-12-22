Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 10:19 PM IST

    ബംഗ്ലാദേശിൽ വീണ്ടും ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭ നേതാവിന് വെടിയേറ്റു; തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ ഖു​ൽ​നയിലാ​ണ് സം​ഭ​വം

    ധാ​ക്ക: ​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ പ്ര​മു​ഖ യു​വ​നേ​താ​വ് ശ​രീ​ഫ് ഉ​സ്മാ​ൻ ഹാ​ദി​യെ മു​ഖം​മൂ​ടി സം​ഘം വ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ർ​ഷം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​റ്റൊ​രു നേ​താ​വി​നു​കൂ​ടി വെ​ടി​യേ​റ്റു. ജെ​ൻ സി ​പ്ര​​ക്ഷോ​ഭ നാ​യ​ക​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ മു​ത്ത​ലി​ബ് ശി​ക്ദ​റി​നാ​ണ് ത​ല​ക്ക് വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത്.

    തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ ഖു​ൽ​ന പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് സം​ഭ​വം. നാ​ഷ​ന​ൽ സി​റ്റി​സ​ൺ പാ​ർ​ട്ടി ഖു​ൽ​ന ഡി​വി​ഷ​ൻ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു. ത​ല​യു​ടെ ഇ​ട​തു​ഭാ​ഗ​ത്ത് വെ​ടി​യേ​റ്റ് അ​തി​ഗു​രു​ത​ര നി​ല​യി​ൽ ഖു​ൽ​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഹാ​ദി​ക്ക് ധാ​ക്ക​യി​ലെ ബി​​ജോ​യ്ന​ഗ​റി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 12നാ​ണ് വെ​ടി​യേ​റ്റത്. സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. പ്ര​തി​ക​ളെ ഇ​നി​യും പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ശി​ക്ദ​റെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വെ​ടി​വെ​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ഫൈ​സ​ൽ ക​രീം മ​സൂ​ദി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ണ്. ര​ണ്ട് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്രേ​രി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ശ​ഫീ​ഖു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​ദി​യു​ടെ വ​ധ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ചി​റ്റ​ഗോ​ങ്ങി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ന​റു​ടെ വ​സ​തി​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഹാ​ദി​യെ ധാ​ക്ക യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി മ​സ്ജി​ദി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി​യ​ത്.

