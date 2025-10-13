Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 6:45 AM IST

    ഗസ്സ ഉച്ചകോടി ഇന്ന് ഈജിപ്തിൽ; ട്രം​പും സീ​സി​യും അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും

    Gaza Peace Summit
    ഗാസ സമാധാന ഉച്ചകോടി

    കൈ​റോ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ​ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​മാ​യ ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ച്ച​കോ​ടി. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ സീ​സി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ 20ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നൊ​പ്പം പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​നം​കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ച്ച​കോ​ടി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ലു​ഷി​ത​മാ​ക്കി തു​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ്, യു.​കെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ​യ​ർ സ്റ്റാ​മ​ർ, സ്​​പാ​നി​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പെ​ഡ്രോ സാ​ഞ്ച​സ്, ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വോ ഹ​മാ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​യോ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ലോ​കം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ. ഗ​സ്സ​യി​ലു​ട​നീ​ളം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​റെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ ശൂ​ന്യ​ത​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രു​ടെ​യും തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക്.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നോ​ണം ഗ​സ്സ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം പി​ന്മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ധാ​ന പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം തു​ട​ര​രു​തെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ. തു​ട​ർ​ന്ന് 72 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം ഹ​മാ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​​ലു​ള്ള 20 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 48 ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണം. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി ത​ട​വു​കാ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യോ ബ​ന്ദി കൈ​മാ​റ്റം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കാ​യി യു.​എ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ട്രം​പ് ആ​ദ്യം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കാ​യി ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തു​ക. ഹ​മാ​സി​ന്റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണ​മ​ട​ക്കം ക​ടു​ത്ത നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ലും ഗ​സ്സ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സൈ​നി​ക നീ​ക്കം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ 150 പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 85 ശ​ത​മാ​ന​വും നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​യ ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ൽ മാ​ത്രം 28 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​ൻ മു​റ​വി​ളി ശ​ക്ത​മാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ച 145 ഭ​ക്ഷ്യ വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​ന്നി​നു കീ​ഴി​ലെ ലോ​ക ഭ​ക്ഷ്യ പ​ദ്ധ​തി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മോദിക്ക് ക്ഷണം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ഇ​ന്നാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ക്ഷ​ണം. ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ ​പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​രി​ട്ട് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കി​ല്ല. പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി കീ​ർ​ത്തി വ​ർ​ധ​ൻ സി​ങ് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:Gazaabdul fattah al-sisisummitDonald TrumpLatest News
    News Summary - Gaza summit in Egypt today; Donald Trump and Abdul Fattah Al-Sisi to co-chair
