Madhyamam
    World
    Posted On
    13 Oct 2025 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:17 PM IST

    ഗ​സ്സ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു; പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ അ​ഞ്ച് മ​ര​ണം

    സ​മ​ര​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ
    ഗ​സ്സ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു; പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ അ​ഞ്ച് മ​ര​ണം
    ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി പാകിസ്താനിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം

    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ പ​ഞ്ചാ​ബ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ തെ​ഹ്‍രീ​കെ ല​ബ്ബൈ​ക് പാ​കി​സ്താ​ൻ (ടി.​എ​ൽ.​പി) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ ഒ​രു പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 48 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദി​ലെ യു.​എ​സ് എം​ബ​സി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ലാ​ഹോ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ മു​ർ​ദി​കെ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​രെ പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. സ​മ​ര​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ 40 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തീ​യി​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, പാ​കി​സ്താ​ൻ-​അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​തി​ർ​ത്തി ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​വും അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ വ്യാ​പാ​ര​വും മു​ട​ങ്ങി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    നി​ര​വ​ധി പാ​ക് സൈ​നി​ക ​പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​നേ​രെ അ​ഫ്ഗാ​ൻ സേ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​ന്ത​രം അ​തി​ർ​ത്തി ലം​ഘി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ 58 പാ​ക് സൈ​നി​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യും അ​ഫ്ഗാ​ൻ സേ​ന അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത് 23 സൈ​നി​ക​രെ​ന്നാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 200 താ​ലി​ബാ​ൻ ഭീ​ക​ര​രെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും പാ​കി​സ്താ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഡ്യൂ​റ​ൻ​ഡ് ലൈ​ൻ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന 2611 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ച​മ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി ക്രോ​സി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന 1500 അ​ഫ്ഗാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    World News gaza protest Pakistan Gaza Genocide
