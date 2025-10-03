Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:25 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:25 PM IST

    ഗസ്സയിലെ ചുടുചോരക്കു മുന്നിൽ തോറ്റ് ഇസ്രായേൽ പി.ആർ

    Gaza Genocide
    ഗസ്സയിൽ പോഷകാഹാരക്കുറവു മൂലം രോഗാവസ്ഥയിലായ കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിക്കുന്ന യു.എൻ പ്രവർത്തകർ

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കൈ​വെ​ച്ച സ​ക​ല​യി​ട​ത്തും വമ്പൻ ​സൈ​നി​ക വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ കൈ​വ​ന്ന​ത്. യു​ദ്ധ, ചാ​ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ച​രി​​ത്ര​ത്തി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും വ​ലി​യ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​മ്പോ​ഴും ലോ​ക​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തോ​ൽ​ക്കു​ക​യും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​ണ്.

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​ധി​നി​വേ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ​തു മു​ത​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​തി​നും മു​മ്പ്​ 2023 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​നു​ത​ന്നെ ഐ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ക​ടും​കൈ​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ മി​ന്ന​ലാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ട ന​ശീ​ക​ര​ണാ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ല​ത​വ​ണ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ അ​വി​ട​ത്തെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​ത​​ന്നെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​കാ​രെ ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി ഹ​മാ​സ്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടു​കാ​രെ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി. പി​ന്നീ​ട്​ ഗ​സ്സ​ക്ക്​ മേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​​ഴാ​ക​ട്ടെ, ആ​ശു​പ​ത്രി​യും സ്കൂ​ളും അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ വ​രി നി​ന്ന​വ​രെ പോ​ലും ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ യു.​എ​സ്​ കൈ​മാ​റി​യ ബ​ങ്ക​ർ ബ​സ്റ്റ​ർ ബോം​ബു​ക​ളെ ‘ബേ​ബി ബ​സ്റ്റ​ർ ബോം​ബു​ക​ളെ’​ന്ന്​ അ​വി​ട​ത്തെ ചി​ല മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ത​ന്നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ചി​ത​റി​യ ചോ​ര​യും മാം​സ​വും ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചു. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലി​ന്നേ​വ​രെ കാ​ണാ​ത്ത ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ട്​ ​യു​വ​ത​ല​മു​റ ന​ടു​ങ്ങി. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​യു.​എ​സ്​ ലോ​ബി​ക​ൾ ന​യി​ക്കു​ന്ന ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലെ ‘വെ​ളു​പ്പി​ച്ച’ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളെ​യ​ല്ല അ​വ​ർ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ത്.

    ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തെ​യാ​ണ്. യൂ​റോ​പ്പി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലും മ​റ്റും നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു​വ​ജ​ന​ത ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്​ അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി പൊ​തു​ബോ​ധ നി​ർ​മി​തി​യി​ലെ മേ​ൽ​ക്കൈ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്​ ന​ഷ്ട​മാ​യി. പൊ​തു​വി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ഷ്ണം സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​ഭ​വ​​പ്പെ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി. എ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ തു​ണ​ച്ചി​രു​ന്ന ബ്രി​ട്ട​നും ​ഫ്രാ​ൻ​സും പി​ന്നെ ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​യും പോ​ർ​ചു​ഗ​ലും സ്​​പെ​യി​നും കാ​ന​ഡ​യു​മൊ​ക്കെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ കാ​ര​ണ​വും മ​റ്റൊ​ന്ന​ല്ല. ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ കാ​ണു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​യോ​ട്​ നി​സ്സം​ഗ​​ത​യോ​ടെ പെ​രു​മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ പൊ​തു​വി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന​താ​ണ്​ സ​ത്യം.

    പ​ക്ഷേ, ജ​ർ​മ​നി​യും ഇ​റ്റ​ലി​യും ഓ​സ്​​ട്രി​യ​യു​മൊ​ക്കെ ഇ​പ്പോ​ഴും മ​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 32 നാ​റ്റോ അം​ഗ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 18ഉം ​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ജി 20 ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ർ​മ​നി, ഇ​റ്റ​ലി, ജ​പ്പാ​ൻ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, യു.​എ​സ്​ എ​ന്നി​വ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴും ഫ​ല​സ്തീ​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​ത്. യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ സ്ഥി​രാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ക​ട്ടെ, ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്​ യു.​എ​സ്​ മാ​ത്ര​വും. പ​ക്ഷേ, ​യു.​എ​സി​ന്​ പോ​ലും പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ി. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​​യ​ത്തെ യു.​എ​സി​ന്​ പി​ന്തു​ണ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    PalestineIsraelhamasIDFGaza Genocidepalestine israel conflict
    Gaza: Israel PR loses in the face of hot gossip
