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    ഉറ്റവർക്ക് കണ്ണീർമൊഴിയേകി ഗസ്സ; തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കടിയിൽ ഇനിയും ആയിരങ്ങൾ

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    gazza
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    ഗസ്സയിൽ 75 പേർക്കായി നടന്ന മയ്യിത്ത് നമസ്കാരം

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ഇ​നി​യു​മേ​റെ പേ​ർ കാ​ണാ​മ​റ​യ​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന നെ​ഞ്ചു​ല​ക്കു​ന്ന വേ​ദ​ന ഉ​ള്ളി​ൽ നീ​റു​മ്പോ​​ഴും ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ കി​ട​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​പൂ​ർ​വം യാ​ത്രാ​മൊ​ഴി​യേ​കി. ഗ​സ്സ​യി​ലാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ട്ടു ത​ക​ർ​ത്ത കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത 75 പേ​ർ​ക്കാ​യി അ​ന്ത്യ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ് റ​ദ്‍വാ​ൻ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന​യാ​ത്ര. ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ദ​റ​ജ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ഭൗ​തി​കാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​റെ​യും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ര​ക​ളി​ലേ​റെ​യും. ശ​രീ​രാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച അ​വ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​താ​ക​ളി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ് ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ിയ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് വീ​ണ്ടും തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​വ​രെ 333 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും 559 പേ​രു​ടെ ഭൗ​തി​കാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ച​താ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫെ​ൻ​സ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. 8000ലേ​റെ പേ​ർ സ​മാ​ന​മാ​യി ഇ​നി​യും കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട​ട​ൽ. ഗ​സ്സ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ഏ​ജ​ൻ​സി പ​റ​യു​ന്നു.

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    News Summary - Gaza Grieves Lost Lives: Thousands Remaining Trapped Under Rubble
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