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    World
    Posted On
    date_range 3 July 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 6:45 AM IST

    ഗസ്സ വംശഹത്യക്ക് 1000 നാൾ തികയുമ്പോൾ ശബ്‍ദമുയർത്തണം -ഫലസ്തീൻ അംബാസഡർ

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    ഗസ്സ വംശഹത്യക്ക് 1000 നാൾ തികയുമ്പോൾ ശബ്‍ദമുയർത്തണം -ഫലസ്തീൻ അംബാസഡർ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്ക് 1000 ദി​വ​സം തി​ക​യു​ന്ന വേ​ള​യി​ലെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന് അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്‍ട്ര സ​മൂ​ഹം ശ​ബ്‍ദ​മു​യ​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​അ​ബ്‍ദു​ല്ല അ​ബു ഷ​വേ​ശ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കൊ​ണ്ടു മാ​ത്ര​മേ വം​ശ​ഹ​ത്യ ത​ട​യാ​നാ​കൂ എ​ന്നും ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ​യും 1000 ദി​വ​സം തി​ക​യു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ ഇ​ന്തോ-​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്ക് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന യാ​ത​ന​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​വി​ധി കാ​ണാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്‍ട്ര സ​മൂ​ഹം ഒ​ന്നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച​ത്. യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രം​ഭം മു​ത​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും ക​പ​ട​ത​യും ക​ള്ള​പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് നി​ല​നി​ൽ​പി​ന് അ​വ​കാ​ശം ഉ​ള്ള​തു​പോ​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നും നി​ല​നി​ൽ​പി​ന് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത ക​ടു​ത്ത ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന യാ​ത​ന​ക​ൾ വി​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഇ​ന്തോ-​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ സോ​ളി​ഡാ​രി​റ്റി നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ സ്ഥാ​പ​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളു​മാ​യ ഡോ. ​ര​ഞ്ജ​ൻ സോ​ള​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് അ​റു​തി​വ​രു​ത്താ​നും സ​മാ​ധാ​നം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും കേ​വ​ലം വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​രെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്‍ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

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    TAGS:World NewsVoiceraisedPalestinian ambassadorGaza Genocide
    News Summary - We must raise our voices on the 1,000th day of the Gaza genocide - Palestinian Ambassador
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