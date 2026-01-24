Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 3:57 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 3:57 PM IST

    ഗസ്സ വംശഹത്യ: അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് ലോക സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് നെതന്യാഹു

    ഗസ്സ വംശഹത്യ: അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് ലോക സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് നെതന്യാഹു
    ദാവോസ്: ഗസ്സ വംശഹത്യയുടെ പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ വാറണ്ട് പ്രകാരം സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിൽ അറസ്റ്റ് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതായി ഇസ്രായേലി മാധ്യമങ്ങൾ. രാഷ്ട്രത്തലവൻമാർ അടക്കം വമ്പൻമാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ, ബിസിനസ് ഉച്ചകോടിയിയാണ് ദാവോസിലേത്.

    ഉച്ചകോടിയിൽ നെതന്യാഹുവിന് പകരം ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് ആണ് പ​​ങ്കെടുക്കുന്നത്. യോഗത്തിനിടെ, ഫോറത്തിൽ ഇസ്രായേലി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവത്തെ ഹെർസോഗ് വിമർശിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഐ.സി.സി അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കോടതിയുടെ നടപടികൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഹെർസോഗ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നടപടികളിൽ ഉണ്ടായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചില്ല.

    2024 നവംബറിൽ, ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ നിരന്തരമായ ആക്രമണത്തിനിടെ നടന്ന യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളും മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ആരോപിച്ചാണ് നെതന്യാഹുവിനും മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യോവ് ഗാലന്റിനുമെതിരെ ഐ.സി.സി അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

    യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമായി പട്ടിണി കിടക്കുക, സാധാരണക്കാർക്കെതിരെ മനഃപൂർവ്വം ആക്രമണം നടത്തുക, കൊലപാതകം, പീഡനം, മറ്റ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരുവരും ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ന്യായമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

    ഗസ്സക്കെതിരായ ഇസ്രായേലിന്റെ യുദ്ധം 71000ത്തിലധികം ഫലസ്തീനികളെയാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. പ്രദേശത്തിന്റെ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു. അവകാശ ഗ്രൂപ്പുകളും നിയമ വിദഗ്ധരും വ്യാപകമായി വംശഹത്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച നടപടികളാണിത്.

    വെടിനിർത്തലിനും ബന്ദിയാക്കൽ കരാറിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ അധികാരികൾ അടിച്ചമർത്തി. അക്രമരഹിതമായ പ്രകടനക്കാർക്കെതിരെ വലിയ തോതിൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചു. സ്റ്റൺ ഗ്രനേഡുകൾ, ജലപീരങ്കികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു.
    അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി അതിന്റെ വാറണ്ടുകൾ റോം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിലെ 125 രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെതന്യാഹുവും ഗാലന്റും ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിയമപരമായി ഭരണകൂടങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ദാവോസ് ഫോറത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

    X