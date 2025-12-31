Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ:...
    World
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 12:15 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 12:15 AM IST

    ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ: രണ്ടാംഘട്ടം വൈകില്ലെന്ന് അമേരിക്ക

    text_fields
    bookmark_border
    Gaza ceasefire
    cancel

    തെ​ൽ അ​വീ​വ്: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം വൈ​കി​ല്ലെ​​ന്ന സൂ​ച​ന​യു​മാ​യി​ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്. ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ​​േഫ്ലാ​റി​ഡ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യാ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ട്രം​പ്. ത​ന്‍റെ ഇ​രു​പ​തി​ന ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക്​ ​ ട്രം​പ്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ തേ​ടി. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ഒ​രു ബ​ന്ദി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ കൈ​മാ​റ്റ​വും ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യും ഇ​ല്ലാ​തെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​ടു​ത്തു​ചാ​ട​രു​തെ​ന്ന്​ നെ​ത​ന്യാ​ഹു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു.

    യു.​എ​സ്​ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ, യു.​എ​സ്​ പ​ശ്​​ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ ദൂ​ത​ൻ സ്റ്റീ​വ്​ വി​റ്റ്കോ​ഫ്, ട്രം​പി​ന്‍റെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​നും മ​രു​മ​ക​നു​മാ​യ ജ​റാ​ദ്​ കു​ഷ്​​ന​ർ എ​ന്നി​വ​രും ട്രം​പി​നൊ​പ്പം നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ടു​ത്ത മാ​സം ത​ന്നെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ അ​മേ​രി​ക്ക ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സൈ​ന്യ​ത്തെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​ല​പാ​ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​താ​യി യു.​എ​സ്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റ​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു.

    ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​ർ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​നാ​ വി​ന്യാ​സം, ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​ര​ണം, വി​ല​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ‘ഉ​ട​ൻ ഉ​ണ്ടാ​കും’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ട്രം​പി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു മു​മ്പ്​ ട്രം​പും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും പ​ര​സ്പ​രം പു​ക​ഴ്ത്താ​നും മ​റ​ന്നി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USPalestineGaza CeasefireIsrael AttackGaza Genocide
    News Summary - Gaza ceasefire: US says second phase will not be delayed
    Similar News
    Next Story
    X