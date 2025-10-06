Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:30 PM IST

    ഗ​സ്സ വെടിനിർത്തൽ ച​ർ​ച്ചക്ക് ഈജിപ്തിൽ തുടക്കം

    ഗ​സ്സ വെടിനിർത്തൽ ച​ർ​ച്ചക്ക് ഈജിപ്തിൽ തുടക്കം
    കൈ​റോ: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു ശൈ​ഖി​ൽ തു​ട​ക്കം. ഹ​മാ​സ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ വ​ഴി പ്രാ​ഥ​മി​ക സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ഗ​സ്സ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ബ​ന്ദി മോ​ച​ന​വും ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച.

    ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ​​ഈ​ജി​പ്ത്, ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തും. ട്രം​പി​​ന്റെ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ​ പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫ്, ട്രം​പി​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൻ ജാ​രെ​ദ് കു​ഷ്ന​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഈ​ജി​പ്തി​​ലു​ണ്ട്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ​ധി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് ഹ​മാ​സി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ന​യ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി റോ​ൺ ഡെ​ർ​മ​റാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​​ത്തി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഡെ​ർ​മ​റി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വൈ​കാ​തെ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. അ​തി​നി​ടെ, 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ഇ​സ്രാ​​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ 63 പേ​ർ കൂ​ടി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:EgyptGaza CeasefireGaza GenocideIsrael-Palestine conflict
