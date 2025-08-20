Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    20 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 6:00 AM IST

    ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ കരാർ: പ്രതികരണം വെള്ളിയാഴ്ചയോടെയെന്ന് ഇസ്രായേൽ

    24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 60 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു
    benjamin netanyahu
    നെ​ത​ന്യാ​ഹു

    തെ​ൽ അ​വി​വ്: ഹ​മാ​സ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ഖ​ത്ത​റും ഈ​ജി​പ്തും യു.​എ​സും ​മ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​യു​ള്ള വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ​ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ഗോ​ള സ​മ്മ​ർ​ദം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ നീ​ക്കം. 62,000 ക​ട​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കു​രു​തി തു​ട​രു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​യു​ന്ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യും ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ശ്ര​മം. 60 നാ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ജീ​വ​നോ​ടെ​യു​ള്ള ബ​ന്ദി​ക​ളി​ൽ പ​കു​തി​യും 18 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കും. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി ത​ട​വു​കാ​രെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കും. നേ​ര​ത്തേ യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി വി​റ്റ്കോ​ഫ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തി​യ ക​രാ​റി​ലു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ തീ​രു​ന്ന മു​റ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് പ​ക​രം ഗ​സ്സ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കു​ക​യും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യ​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നെ​ത​ന്യാ​ഹു ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ബ​ന്ദി മോ​ച​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ റാ​ലി​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്നി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ന്ന കു​രു​തി​യി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 60 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 343 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​തി​നി​ടെ, ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ക​പ്പ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന​രി​കെ​യെ​ത്തി. 52 ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ലാ​യി 1200 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​യ​റ്റി സൈ​പ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ അ​ഷ്ദോ​ദ് തു​റ​മു​ഖ​ത്താ​ണ് എ​ത്തു​ക. യു.​എ.​ഇ, ഇ​റ്റ​ലി, മാ​ൾ​ട്ട, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

