സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീനെ എതിർക്കുന്ന മുൻ കരസേനാ മേധാവി; ഗാദി ഐസൻകോട്ട് നെതന്യാഹുവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണോ?text_fields
തെൽഅവീവ്: ഇസ്രായേൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ കടുത്ത എതിരാളിയായി ഉയർന്നുനിൽക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഫലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള സമീപനത്തിലും ഗസ്സയിലെ സൈനിക നടപടികളിലും നെതന്യാഹുവിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ലാത്ത തീവ്ര സൈനിക നിലപാടുകാരനാണ് 'യാഷർ' പാർട്ടി നേതാവും മുൻ കരസേനാ മേധാവിയുമായ ഗാദി ഐസൻകോട്ട്.
നെതന്യാഹുവിന്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സർക്കാരിന് പകരമായി ഒരു മിതവാദ മുഖം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രേഖ പരിശോധിച്ചാൽ സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന, ഹമാസിനെയും ഹിസ്ബുല്ലയെയും സായുധമായി ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ശഠിക്കുന്ന കർക്കശമായ സയണിസ്റ്റ് സൈനിക കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റേത്.
സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീനെ എതിർക്കുന്ന 'ഹോക്കിഷ്' നിലപാട്; ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം അപ്രായോഗികം
അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ശാശ്വത സമാധാന മാർഗങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടാണ് 66-കാരനായ ഐസൻകോട്ടിന്റേതും. സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ ഐസൻകോട്ട് പൂർണമായി എതിർക്കുന്നു. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം, മേഖലയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട 'ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം' അപ്രായോഗികവും യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്തതുമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ നിലപാട്. ഗസ്സയിലെ ആക്രമണങ്ങളെ തത്വത്തിൽ പൂർണമായും പിന്തുണച്ച ഐസൻകോട്ട്, നെതന്യാഹു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന നിലപാടുകാരനല്ല. മറിച്ച് യുദ്ധത്തിന് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധകാല കാബിനറ്റിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചത്. താൻ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ 18 മാസത്തിനകം ഗസ്സയിൽ ഹമാസിന്റെ ഭരണം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഗസ്സ രൂപരേഖ നടപ്പിലാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള ശക്തമായ സൈനിക നടപടികളിലൂടെയോ ഇത് ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമങ്ങളെയും നിയമവിരുദ്ധ ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളെയും ഐസൻകോട്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് ഉണ്ടാകുന്ന നയതന്ത്ര തിരിച്ചടികൾ ഭയന്നാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പൂർണമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെയും വിവാദ 'E1' സെറ്റിൽമെന്റ് വിപുലീകരണത്തെയും അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നത്; അല്ലാതെ ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയല്ല.
അറബ് പാർട്ടികൾ അയിത്തം; തീവ്ര സയണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനായുള്ള വാദം
നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയെപ്പോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ അറബ് വംശജരെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തുന്ന സമീപനമാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റേതും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ നെതന്യാഹുവിനോ പ്രതിപക്ഷത്തിനോ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 17 മുതൽ 18 വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് കരുതുന്ന അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ, താൻ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിലും അറബ് പാർട്ടികളെ പങ്കാളികളാക്കില്ലെന്ന് ഐസൻകോട്ട് തുടക്കത്തിലേ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തന്റെ സർക്കാർ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിനും ഹമാസിനെ തകർക്കുന്നതിനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഒരു 'സയണിസ്റ്റ് സർക്കാർ' മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ സൈനിക പാരമ്പര്യം; സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ നഷ്ടങ്ങൾ
മൊറോക്കൻ ജൂത കുടിയേറ്റ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഐസൻകോട്ട് 1978-ൽ ഗോലാനി ബ്രിഗേഡിലൂടെയാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൽ (ഐ.ഡി.എഫ്) ചേരുന്നത്. 41 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം 2015 മുതൽ 2019 വരെ ഐ.ഡി.എഫ് ചീഫ് ഓഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2022-ൽ ബെന്നി ഗാന്റ്സിനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തി. ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നെതന്യാഹു രൂപീകരിച്ച അടിയന്തര യുദ്ധകാല മന്ത്രിസഭയിൽ നിരീക്ഷകനായി അദ്ദേഹം ചേർന്നിരുന്നു.
യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും രണ്ട് അനന്തരവന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന അന്വേഷണ കമീഷൻ വേണമെന്നും ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കും ഇറാനുമെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും, ഫലസ്തീൻ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചോ അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥാപിത സൈനിക വീക്ഷണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഐസൻകോട്ട് തയ്യാറല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, നെതന്യാഹുവിന് പകരക്കാരനായി അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരെയുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണാത്മക സൈനിക അധിനിവേശ നയങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ അടിവരയിടുന്നു.