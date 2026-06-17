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    World
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 9:37 AM IST

    ജി7 ഉച്ചകോടി: പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ച് മെലോണി, ഫുട്ബോൾ വിശേഷങ്ങളുമായി സ്റ്റാർമർ; നേതാക്കളുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്ത്

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    ജി7 ഉച്ചകോടി: പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ച് മെലോണി, ഫുട്ബോൾ വിശേഷങ്ങളുമായി സ്റ്റാർമർ; നേതാക്കളുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്ത്
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    ലോകത്തെ പ്രമുഖ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാർ നിർണായകമായ ആഗോള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഒത്തുചേരുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ, ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ നടന്ന രസകരമായ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തയായിരിക്കുകയാണ്. മെലോണിയുടെ പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലും, ഫിഫ ലോകകപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റാർമറുടെ തമാശകളും, ട്രംപിന്റെ ഗ്രീൻലാൻഡ് പരാമർശവുമെല്ലാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ്.

    ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി പുകവലി ശീലം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന വാർത്തയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്. ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ് അന്ന് രാവിലെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, മെയ് 1-ന് ശേഷം താൻ പുകവലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മെലോണി വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിന് കാനഡ, യു.കെ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ മെലോണിയെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി. ഇതിനിടയിൽ കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി, 'നിങ്ങൾ പാച്ച് (പുകവലി നിർത്താനുള്ള ഉപായം) ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ?' എന്ന് തമാശരൂപേണ ചോദിച്ചത് ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ ചിരി പടർത്തി.

    ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നേതാക്കൾക്കിടയിൽ സജീവമായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ടീമിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ പാരിസ്-സെന്റ് ജെർമെയ്‌ന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചും നേതാക്കൾ കായിക വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. യു.കെ പ്രധാനമന്ത്രി കിയർ സ്റ്റാർമർ ആകട്ടെ, സ്പെയിനിനെതിരായ കേപ് വെർദെയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സമനിലയെ പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതേസമയം, യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് താൻ അടുത്തിടെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യു.എഫ്‌.സി മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു.

    കൂടാതെ, യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് അന്റോണിയോ കോസ്റ്റയുമായുള്ള ചർച്ചക്കിടെ ട്രംപ് 'ഗ്രീൻലാൻഡ്' എന്നൊരു പരാമർശം കൂടി നടത്തി. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ഭൂപ്രദേശം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ തന്റെ വാച്ച് മറന്നു വെച്ചതും, അത് തമാശരൂപേണ ട്രംപ് ഏറ്റെടുത്തതുമൊക്കെ ഉച്ചകോടിയുടെ ഗൗരവങ്ങൾക്കിടയിലെ ചെറിയ തമാശകളായി മാറി.

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    TAGS:Narendra ModiG7 SummitworldWorld LeadersGiorgia Meloni
    News Summary - G7 summit: Meloni quits smoking, Starmer talks football; leaders' private conversations revealed
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