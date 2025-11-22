Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Nov 2025 11:00 PM IST
    date_range 22 Nov 2025 11:00 PM IST

    ട്രംപില്ലാതെ ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ തുടക്കം

    ട്രംപില്ലാതെ ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ തുടക്കം
    ജൊ​ഹാ​ന​സ്ബ​ർ​ഗി​ൽ ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ

    മ​ന്ത്രി എ​സ്. ജ​യ്ശ​ങ്ക​ർ സ​മീ​പം

    ജൊ​ഹാ​ന​സ്ബ​ർ​ഗ്: ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ വ​ൻ​ക​ര​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി20 ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ ജൊ​ഹാ​ന​സ്ബ​ർ​ഗി​ൽ തു​ട​ക്കം. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ദ​രി​ദ്ര​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് അ​ജ​ണ്ട. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക വെ​ള്ള​ക്കാ​രോ​ട് വം​ശീ​യ​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും വെ​ള്ള​ക്കാ​രാ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തെ പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ട്രം​പ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്.

    ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക നി​ശ്ച​യി​ച്ച മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ ചി​ല സ​മ​വാ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നെ​ൽ​സ​ൺ മ​ണ്ടേ​ല​യു​​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്ന സോ​വെ​റ്റോ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ന് സ​മീ​പം അം​ഗ​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ല​ട​ക്കം ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളെ യു.​എ​സ് എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി20 ​വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് യു.​എ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ വി​ട്ടു​നി​ന്നി​രു​ന്നു. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​സ​മ​ത്വ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക പ​ല പ​രി​ഗ​ണ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. ദ​രി​ദ്ര​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​നും വി​ദേ​ശ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കാ​നും ഹ​രി​ത ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​നും സ്വ​ന്തം ധാ​തു​സ​മ്പ​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ മ​റ്റ് ജി20 ​നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ട്രം​പ് പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ ഖേ​ദ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ അ​വ​സാ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​യു​ക്ത പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്ന് യു.​എ​സി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ത​വ​ണ ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​ലാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ യു.​എ​സ് എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി അ​വ​സാ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി കൈ​മാ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ യൂ​നി​യ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 19 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന 21 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ജി20. ​ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് പ്ര​ധാ​ന​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മയക്കുമരുന്ന്-ഭീകരവാദ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ദുർബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് മോദി

    ജൊ​ഹാ​ന​സ്ബ​ർ​ഗ്: ലോ​ക​ത്തെ വി​ക​സ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​റി​ച്ചി​ന്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്-​ഭീ​ക​ര​വാ​ദ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത സ​മ​യ​ത്തും സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജി20 ​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജി20​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ആ​ഗോ​ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​ജ്ഞാ​ന ശേ​ഖ​രം വേ​ണ​മെ​ന്നും മോ​ദി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കെ​തി​രെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം വേ​ണം. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​മ്മു​ടെ അ​റി​വു​ക​ൾ കൈ​മാ​റാ​ൻ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മോ​ദി പി​ന്നീ​ട് എ​ക്സി​ലെ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:south africaG20 SummitDonald Trump
