കൈ നീട്ടി മോദി, കൈകൊടുക്കാതെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ്; ഹസ്തദാന വിഡിയോ വൈറൽ

പാരീസ്: ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഹസ്തതദാനം ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ. മോദിയുടെ ഇടത്തും വലത്തും പിന്നിലുമുള്ള എല്ലാ ലോകനേതാക്കൾക്കും ഹസ്തദാനം ചെയ്ത മാക്രോൺ, തനിക്കു നേരെ കൈ നീട്ടിയ മോ​ദിയെ കാണാത്ത മട്ടിൽ അടുത്തയാൾക്ക് കൈകൊടുക്കുന്നതാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. ഇതേതുടർന്ന് ചമ്മൽമാറ്റാൻ മോദി ആളുകൾക്ക് നേരെ കൈ വീശുന്നതും കാണാം. പിന്നാലെ സമീപത്തിരുന്ന വനിത മോദിക്ക് കൈ കൊടുത്തു.

പാരീസിൽ നടന്ന എ.ഐ ആക്ഷൻ ഉച്ചകോടിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇതിൽ മാക്രോണിന്റെ വംശീയ ബോധത്തെ എതിർത്തും മോദിയെ പരിഹസിച്ചും നിരവധി ​പോസ്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ‘വലത് വംശീയവാദ ബോധ്യങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെപ്പിറപ്പുകളെന്നോ സഹയാത്രികരെന്നൊ ഉള്ള ഒരു വിവേചനവും കാണില്ല. മി. മോദി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മക്രോൺ താങ്കളെ അവഗണിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയമാണത്’ -എന്നാണ് വിഡിയോ പങ്കുവെച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ കെ. സഹദേവൻ കുറിച്ചത്.

അതേസമയം, വേദിയിലെത്തും മുമ്പ് മോദി​യും മാക്രോണും ഹസ്തദാനം ചെയ്യുകയും ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ​ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും പങ്കുവെച്ച് മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് നേതാക്കളും നേരത്തെ ഹസ്തദാനം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഒരുമിച്ച് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുമായി ഇടപഴകിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ തിങ്കളാഴ്ച പാരീസിൽ എത്തിയതിനുപിന്നാലെ, മോദിയടക്കം മറ്റ് ലോക നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാക്രോൺ അത്താഴവിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഇരുവരും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

The India-France CEO Forum plays a key role in strengthening economic ties and fostering innovation. It is gladdening to see business leaders from both nations collaborate and create new opportunities across key sectors. This drives growth, investment and ensures a better future… pic.twitter.com/gSImOqAcEZ