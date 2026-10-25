തെരുവിൽ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ; ഫ്രാൻസിൽ പ്രക്ഷോഭം കനക്കുന്നു

തെരുവിൽ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ; ഫ്രാൻസിൽ പ്രക്ഷോഭം കനക്കുന്നുtext_fields
പാരിസ്: സ്കൂൾ ഫണ്ടുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതിലും ജീവിതച്ചെലവ് കുതിച്ചുയരുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിന്റെ സർക്കാരിനെതിരെ ജനരോഷം ആളിപ്പടരുന്നു. ശനിയാഴ്ച തലസ്ഥാനമായ പാരിസ് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യമൊട്ടാകെ നടന്ന കൂറ്റൻ റാലികളിൽ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയത്. പാരിസിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ സമാധാനപരമായി തുടങ്ങിയ മാർച്ച് അവസാനഘട്ടത്തിൽ കനത്ത അക്രമത്തിലും തെരുവ് യുദ്ധത്തിലും കലാശിച്ചു. സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യമൊട്ടാകെ ആയിരത്തോളം പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ വ്യാപകമായ കൊള്ളിവെപ്പും കൊള്ളയും അരങ്ങേറിയതിന് പിന്നാലെ തലസ്ഥാനത്ത് വൻ പൊലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ റാലിയുടെ സമാപനത്തോടടുത്ത് മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ പ്രക്ഷോഭകർ പൊലീസിന് നേരെ പടക്കങ്ങളും കല്ലുകളും വലിച്ചെറിഞ്ഞതോടെ പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ശബ്ദ ഗ്രനേഡുകളും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.
തെരുവിൽ ലക്ഷങ്ങൾ; മാക്രോണിന്റെ അവസാന മാസങ്ങൾ കലുഷിതം
മെയ് മാസത്തിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനിരിക്കെ, തന്റെ ഭരണകാലാവധിയുടെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മാക്രോണിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിന് കടുത്ത ആഘാതമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. രാജ്യമൊട്ടാകെ 4 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ, എട്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർ തെരുവിലിറങ്ങിയെന്നാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രമുഖ തൊഴിലാളി യൂണിയനായ സി.ജി.ടി അവകാശപ്പെടുന്നത്. പാരിസിൽ മാത്രം 1.1 ലക്ഷം മുതൽ 2.5 ലക്ഷം വരെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ നാഷണൽ റാലിയും മറൈൻ ലെ പെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം കൗമാരക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ക്രൂരമായ നരനായാട്ടിനെ അപലപിച്ച് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് ഷാങ്-ലൂക് മെലൻഷോൺ രംഗത്തെത്തി. ലിയോൺ, മാർസെയിൽ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ തെരുവുകളിൽ തീയിട്ടു. സ്ട്രാസ്ബർഗ്, ബോർഡോ, നിസ്, നാന്റ്സ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും കണ്ണീർവാതകവും ജലപീരങ്കിയും പ്രയോഗിച്ചു. നിസിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരും പ്രക്ഷോഭകരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി.
ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സമരം; രാജ്യവ്യാപക കൊടുങ്കാറ്റായി
പാരിസിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തെ ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപക ക്ഷാമത്തിനെതിരെ ആരംഭിച്ച ചെറിയ വിദ്യാർഥി സമരമാണ് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തൊഴിലാളികളും പൊതുജനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത ദേശീയ പ്രക്ഷോഭമായി മാറിയത്
- വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ 2,50,000 പുതിയ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കുക, 'പാർകോർസുപ്' പ്രവേശന പരീക്ഷാ രീതി നിർത്തലാക്കുക, അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുക, പ്രതിമാസം 200 യൂറോ വീതം വിദ്യാർഥി ഗ്രാന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഹോസ്റ്റൽ വാടക മരവിപ്പിക്കുക.
- സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി: ഫ്രാൻസിൽ ഊർജ വിലയിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ 21.3 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് മൊത്തം പണപ്പെരുപ്പം 3.1 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. മാക്രോൺ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അന്തരവും തൊഴിലില്ലായ്മയും ഭീമമായി വർദ്ധിച്ചതായി പ്രക്ഷോഭകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
- കടകളും മ്യൂസിയങ്ങളും അടപ്പിച്ചു: സംഘർഷ ഭീതിയെ തുടർന്ന് വിഖ്യാതമായ 'ലൂവ്റ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങൾ അസാധാരണമായി അടച്ചിട്ടു. കടയുടമകൾ ആക്രമണം ഭയന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലകകൾ വെച്ച് അടച്ചുപൂട്ടി. വിഖ്യാതമായ 'ആർട്ട് ബാസൽ' മേളയുടെ വാരാന്ത്യ പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി.
ലൂയിസ് ലെഡോക്സ്-സറ്റാർഡ്, കാമിൽ ഷെസ്നിയർ തുടങ്ങിയ യുവാക്കളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഒന്നടങ്കം തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ, ഫ്രാൻസിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.