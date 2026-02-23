Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    23 Feb 2026 11:05 PM IST
    Updated On
    23 Feb 2026 11:05 PM IST

    യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന് നാലാണ്ട്; ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ് യു​ക്രെ​യ്ൻ, റ​ഷ്യ​ക്കും തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ

    യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന് നാലാണ്ട്; ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ് യു​ക്രെ​യ്ൻ, റ​ഷ്യ​ക്കും തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ
    റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുക്രെയ്ൻ സൈനികർക്കായി തലസ്ഥാനമായ കിയവിൽ ഒരുക്കിയ താത്കാലിക സ്മാരകം സന്ദർശിക്കുന്നവർ

    കി​യ​വ്: മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും നാ​നാ​വ​ഴി തു​ട​ർ​ന്നി​ട്ടും യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ റ​ഷ്യ​യു​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ത്ത അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നും ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ന്നേ​ക്ക് നാ​ലു വ​ർ​ഷം. നാ​ശ​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളേ​റെ​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ നാ​ലാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്ത​ലേ​ന്നും റ​ഷ്യ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 2022 മാ​ർ​ച്ച് 24നാ​ണ് യു​ക്രെ​യ്നി​ലു​ട​നീ​ളം റ​ഷ്യ​ൻ​ ബോം​ബ​റു​ക​ൾ നാ​ശം വി​ത​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി നാ​വി​ക സേ​ന​യി​ല്ലാ​ത്ത, ക​ര-​വ്യോ​മ സേ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത്ര ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ജ്യം തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ മ​രി​ച്ചു​വീ​ണ​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ണ​വ നി​ല​യ​മാ​യ സ​പോ​റി​ഷ്യ അ​ട​ക്കം റ​ഷ്യ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി. യു​ക്രെ​യ്നി​ന്റെ 26 ശ​ത​മാ​നം ഭൂ​മി​യും റ​ഷ്യ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഖാ​ർ​കി​വ്, ചെ​ർ​ണീ​വ്, സു​മി അ​ട​ക്കം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യി അ​വ​ർ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ റ​ഷ്യ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് നി​ര​വ​ധി യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ. ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ മോ​സ്കോ​യി​ല​ട​ക്കം യു​ക്രെ​യ്ൻ ബോം​ബ​റു​ക​ൾ വ​ൻ നാ​ശം വി​ത​ച്ചു. റ​ഷ്യ​യു​ടെ എ​ണ്ണ സം​സ്ക​ര​ണ ശാ​ല​ക​ളി​ലും വ്യ​വ​സാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ വീ​ണു. ആ​യു​ധ നി​ർ​മാ​ണം തീ​രെ ശു​ഷ്‍ക​മാ​യി​രു​ന്ന യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച​ത് 30 ല​ക്ഷം ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ. നാ​റ്റോ​യു​ടെ മി​ക​ച്ച സൈ​നി​ക പി​ന്തു​ണ കൂ​ടി​യു​ള്ള രാ​ജ്യം ഇ​പ്പോ​ഴും ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സൈ​നി​ക ശ​ക്തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​നെ​തി​രെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന് പൊ​രു​തു​ക​യാ​ണ്.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, എ​ല്ലാം എ​ളു​പ്പം തീ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​രു​തി ബോം​ബി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ റ​ഷ്യ ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​നെ​ക്കാ​ൾ നീ​ണ്ട യു​ദ്ധ​മാ​ണ് യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം സൈ​നി​ക​ർ തി​ക​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഉ​ത്ത​ര കൊ​റി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം വി​ദേ​ശ കൂ​ലി​പ്പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​രാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും റ​ഷ്യ​ക്കാ​യി യു​ദ്ധ​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ മ​രി​ച്ചു​വീ​ഴു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ര​ട​ക്കം 12,50,000 പേ​ർ​ക്ക് റ​ഷ്യ​ൻ സൈ​നി​ക നി​ര​യി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് യു​ക്രെ​യ്ൻ ക​ണ​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം നാ​ലു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ റ​ഷ്യ​ൻ സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യോ മ​ര​ണം വ​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ സൈ​ന്യം പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്ക് 31,680 ആ​ണ്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 55,000 സൈ​നി​ക​രെ ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്നും യു​ക്രെ​യ്ൻ പ​റ​യു​ന്നു. 15,168 സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 41,534 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് വേ​റെ.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു​​ക്രെ​യ്നി​ൽ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 54 ല​ക്ഷം പേ​ർ യൂ​റോ​പ്പി​ലും നാ​ലു ല​ക്ഷം മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി. ആ​ക്ര​മ​ണം യു​ക്രെ​യ്നെ​ന്ന​പോ​ലെ റ​ഷ്യ​ൻ സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും ഏ​ൽ​പി​ച്ച ആ​ഘാ​തം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത നി​കു​തി 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 22 ആ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്നും യു​ക്രെ​യ്ൻ മി​ക​ച്ച നി​ല​യി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ.

