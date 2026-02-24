Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    24 Feb 2026 10:09 PM IST
    24 Feb 2026 10:09 PM IST

    അധിനിവേശത്തിന് നാലുവർഷം; യുക്രെയ്ന് പിന്തുണയുമാ​യി യൂറോപ്യൻ പ്രമുഖർ

    അധിനിവേശത്തിന് നാലുവർഷം; യുക്രെയ്ന് പിന്തുണയുമാ​യി യൂറോപ്യൻ പ്രമുഖർ
    കി​യ​വ്: റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ യു​ക്രെ​യി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഡ​സ​നി​ല​ധി​കം മു​തി​ർ​ന്ന യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത്. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യ റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 24ന് ​നാ​ലു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന്റോ​ണി​യോ കോ​സ്റ്റ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ർ​സു​ല വോ​ൺ ഡെ​ർ ലെ​യ്ൻ, ഫി​ൻ​ല​ൻ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്‌​സാ​ണ്ട​ർ സ്റ്റ​ബ്, ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് കി​യ​വി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ നാ​റ്റോ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു​ക്രെ​യി​ന് സൈ​നി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഹം​ഗ​റി, സ്ലൊ​വാ​ക്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. റ​ഷ്യ​യു​ടെ യു​ദ്ധം പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​യു​ധ​സേ​ന മ​ന്ത്രി അ​ൽ കാ​ർ​ൺ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ക്രെ​യ്‌​ൻ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് അ​ടു​ത്ത ദ​ശ​ക​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 58,800 കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ലോ​ക​ബാ​ങ്ക്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ, ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ, യു​ക്രെ​യ്‌​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    യു​ക്രെ​യ്നി​ന്റെ 0.79 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം പ്ര​ദേ​ശം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത റ​ഷ്യ​യു​ടെ വ​ലു​തും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​യ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ത​ന്റെ രാ​ജ്യം ചെ​റു​ത്തു​നി​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ന്നും രാ​ജ്യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​​ല്ലെ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​റ​യാ​ൻ എ​ല്ലാ അ​വ​കാ​ശ​വു​മു​​​ണ്ടെ​ന്ന് സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മാ​യി എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും എ​ല്ലാ രാ​ത്രി​യും യു​ക്രെ​യി​നു​കാ​ർ​ക്ക് പേ​ടി​സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​മു​ക്കെ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും. കാ​ര​ണം യൂ​റോ​പ്പി​ൽ യു​ദ്ധം തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു​മി​ച്ച് ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കൂ. കാ​ര​ണം യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ന്റെ വി​ധി ന​മ്മു​ടെ വി​ധി​യാ​ണ്’ -ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് മെ​ർ​സ് എ​ക്‌​സി​ൽ എ​ഴു​തി. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​യു​ദ്ധ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മു​ള്ള യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള യു. ​എ​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്കം വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:European UnionInvasionEuropean leadersRussia Ukraine War
