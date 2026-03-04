Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    4 March 2026 2:45 PM IST
    Updated On
    4 March 2026 2:45 PM IST

    സൗദിയിൽ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ നാല് ദിവസം ഈദ് അവധി

    സൗദിയിൽ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ നാല് ദിവസം ഈദ് അവധി
    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലക്കും സന്നദ്ധസേവന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാലുദിവസം ഈദുൽ ഫിത്വർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം വക്താവ് മുഹമ്മദ് അൽ റിസ്കിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

    മാർച്ച് 18 (റമദാൻ 29) പ്രവൃത്തിസമയം അവസാനിക്കുന്നത് മുതൽ ഔദ്യോഗിക അവധി ആരംഭിക്കും. അംഗീകൃത നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമാവലിയും അനുസരിച്ചാണ് അവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ നിർവഹണ ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ 24-ലെ രണ്ടാം ഖണ്ഡികയിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാ തൊഴിലുടമകളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അൽ റിസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജീവനക്കാരുടെ അവധി അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് മന്ത്രാലയത്തി​ന്‍റെ ഈ നിർദേശം.

    Gulf News World News Holiday Saudi News Eid day
    News Summary - Four-day Eid holiday for private sector in Saudi Arabia
